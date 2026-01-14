李在明與高市早苗交換禮物　獲太陽能充電手錶　送爵士鼓與保健品

韓國總統府1月14日表示，正在訪問日本的總統李在明，贈予日本首相高市早苗一套韓國製造的爵士鼓、鼓棒以及紅參、韓國傳統豆製品清麴醬製成的粉末和丸劑。



韓聯社報道，李在明贈送高市早苗的禮物中，鼓棒上雕琢有螺鈿漆器紋樣，此外李在明也向高市早苗的丈夫贈予禮物，是一套銅器食具和三星電子旗下智慧手錶Galaxy Watch Ultra。

高市早苗在學生時代在重金屬樂團擔任鼓手，她在周二晚帶領李在明共同演奏爵士鼓，合奏韓國歌曲，包括韓團BTS的《Dynamite》，以及動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲《Golden》。

高市早苗則向李在明贈送日本Casio手錶，並向李在明夫人金惠景贈送奈良傳統毛筆廠商生產的化妝刷與化妝包，據介紹，該手錶是以生物塑膠等材料製作的環保產品，具備太陽能充電、定位等功能。

2026年1月14日，圖為韓國總統府公布李在明訪日行程中贈與高市早苗的爵士鼓。（韓國總統府）

日方還以高市早苗名義在李在明夫婦停留的酒店客房準備用奈良當地出產的葛粉製成的零食等歡迎禮。