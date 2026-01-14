《中華一番》主角或面臨死亡結局？作者親證劇情曾參考「它」意見

日本經典料理漫畫《中華一番！》作者小川悅司在社群發文透露續作《中華一番！極》第182話中，主角「小當家」在賭命料理對決落敗後，面臨死亡命運，貼文曝光引發讀者熱議。



小川悅司在貼文中表示：

誰會想到主角會在2025年迎來死亡，而且那一年剛好是作品30週年？

他在貼文中透露，曾詢問AI該如何繼續劇情發展，雖然AI給出非常詳細的建議，但沒有一個真正讓他滿意，因此只能再想其他方式。

作者小川悅司在社群發文透露《中華一番！極》中，主角「小當家」在賭命料理對決落敗後，面臨死亡命運。（X@Ogawa_Etsushi）

該篇貼文曝光後，讓不少粉絲感到錯愕，有網友發揮創意替作者出主意，

「這個簡單，去地府參加地府廚王爭霸賽，獲得冠軍轉生機會」

「頭上畫個圈就可以了」

「快轉到劉昴星假死環節」



也有人建議：

「進入極樂淨土篇，打贏復活賽」

「換一個主角收集神器復活劉昴星就好」



《中華一番！極》作為原作的續作，延續了劉昴星成為一流料理人之後的故事，相較於早期版本，世界觀更加龐大，劇情走向也較為沉重。

《中華一番》主角「小當家」結局會如何。（X@Ogawa_Etsushi）

而在第182話裡，劉昴星迎來一場以生命作為賭注的料理對決，然而最終未能獲勝，依照比賽規則，角色必須承擔敗北後果。

同場加映：2025年度最強10大動畫出爐！膽大黨、鏈鋸人入圍 第1名眾望所歸（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

延伸閱讀：

影/《小當家》料理現實中登場！ 國宴大師成功復刻「彈跳甲魚湯

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】