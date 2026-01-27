日本火車窗邊驚現「厭世白蘿蔔乘客」　網民：極似要逼車返工一族

據日媒報道，岐阜縣的長良川鐵路近日因為一篇貼文在網上引起熱議。一位日本網民在網上分享照片，搭火車時在靠窗的位置遇上一位「神秘乘客」：一條外型奇趣的白蘿蔔。這位「乘客」微微彎曲身子坐在位子上，一副沈思的表情，彷如一位每日要逼車通勤的上班族，這個畫面引來不少網民留言。這則貼文已獲得870萬的瀏覽量。



日本網民分享在火車上偶遇的神秘乘客「白蘿蔔先生」：

日媒J-town Net1月25日報道，一名網民表示，這是他第一次見到白蘿蔔出現在長良川鐵路的美食列車上，這趟列車途經岐阜縣。

他原本搭火車是為了收集火車印章，結果誤打誤撞地坐上了這節車廂。

車廂內擺滿各種趣味十足的美食模型，有的隨意散落，有的甚至堆得滿滿的。在中途站上車的外國遊客似乎都沉浸在拍照的樂趣中。

「白蘿蔔先生」原來是長良川鐵路旗下火車內的美食模型：

據長良川鐵路的官網介紹，美食模型列車是一列展示郡上特色美食模型的原創列車，目前在越海南線（美濃太田至北野）上定期運行。

這張照片在網上引來大量留言：「他完全就是個返工一族。」

「白蘿蔔先生，他看起來好沮喪啊。」

「他可能還沒到終點站就下車了。」

「我希望這趟列車能更有名，為長良川鐵路增添活力。」