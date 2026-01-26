日本寒流持續　札幌公共交通停頓　新千歲機場7000人滯留一晚

日本連日同到寒流侵襲，北海道札幌市1月25日錄得破紀錄降雪量，導致當地交通混亂，連接札幌至新千歲機場的JR列車及巴士等服務停頓，約7000人被迫在機場滯留過夜。



日本放送協會（NHK）及北海道文化放送（UHB）26日報道，截至25日晚上10時，札幌在過去24小時降雪量達54厘米，創下自有統計以來的1月最高紀錄。而受到大雪影響，往來札幌至新千歲機場過百班JR列車由25日起停駛，鐵路公司正努力進行除雪工作，預計列車服務最快在26日下午1時左右恢復。

除了鐵路服務，札幌至新千歲機場的陸路交通同樣大受影響，巴士及的士亦被迫停駛，機場頓成陸上孤島，當地有大約7000人需要在機場內度過一個晚上。

報道提到，在26日早上6時，新千歲機場站有大批人士在閘口外等候，等待列車服務重開。一名來自大阪的男子表示，原定前往函館，但被困在機場內，並稱已經等了8至9小時左右，而且現場沒有廣播，人龍亦沒有動，因此感到無奈。

氣象部門估計今次的寒流已經結束，但全國各地仍然會受到寒冷天氣影響，北海道至新潟的面向日本海地區將繼續下雪；面向太平洋的地區則普遍天晴。當局強調民眾需要保持警覺，特別是進行除雪時應更加注意情況。