紐約5青年企圖群毆Pizza店16歲女店員　遭對方MMA還擊｜有片

美國紐約州近日發生一宗青少年群毆事件，一段由X平台帳號「LASHYBILLS」於1月29日發布的影片顯示，一群青少年試圖集體欺凌當地一間薄餅店16歲女店員，結果反遭對方「一打五」還擊。挑起事端的女子最終眼眶骨折，需送院治療。據悉，英勇女店員為一名訓練有素的綜合格鬥（MMA）運動員，而群毆者本想拍攝霸凌影片上傳網絡，但沒想到竟惹禍上身。



娛樂媒體網站HypeFresh報道，事發於1月28日，群毆者共有5名青少年，包括3名女孩和2名男孩。他們當時闖入一間位於紐約州蘭卡斯特（Lancaster）的「Pan Pizza Co.」薄餅店，準備欺凌正在獨自負責櫃枱工作的16歲女孩葛蕾西（Gracie）。

影片顯示，挑起事端、身穿黑衣的女子後被葛蕾西重重地摔在地上，並重擊眼眶骨。原本拍攝影片的女子也遭到葛蕾西爆擊，最終導致拍攝畫面模糊不清。

+ 6

報道引述消息人士指，挑起事端的女子疑似因在學校裏與葛蕾西產生過衝突，因此帶同多人到對方工作的薄餅店尋仇，結果卻遭葛蕾西打到落花流水。警方翻看閉路電視片段後，認為葛蕾西當時是出於自衛，因此不會向她提出起訴，但其他涉事人員則需要面對官非。