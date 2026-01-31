美國參議院通過撥款法案　眾院下週表決　聯邦政府周末或仍停擺

美國參議院1月30日以71票贊成、21票反對，通過一項主要政府撥款法案。不過法案仍需待眾議院下周一（2月2日）表決，意味部分聯邦政府部門在周末仍可能要停擺。



《衛報》報道，共和黨籍眾議長約翰遜（Mike Johnson）向《今日美國》（USA Today）表示，眾議院最快在下周一開會，因此聯邦部門無可避免地短暫停擺。他強調眾議院正履行職責，而且與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一樣，確保政府可以獲得資金運作。

圖為2025年9月30日，美國參議院民主黨領袖舒默 （Chuck Schumer）在出席參議院民主黨每週例行午餐會後於國會山莊舉行的記者會上向媒體發表講話。（Reuters）

美國多個聯邦部門的運作資金原定於1月30日耗盡，惟當地正值移民與邊境執法局（ICE）的執法問題所引起的爭議，民主共和兩黨在有關問題上存在分歧，導致部分民主黨人阻止向管理ICE的國土安全部（DHS）撥款。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）就國土安全部的撥款提出多項條件，為執法人員設立規範。其辦公室29日晚表示，已就迅速通過5項撥款協議與共和黨達成協議。