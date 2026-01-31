美國參議院通過撥款法案 眾院下週表決 聯邦政府周末或仍停擺
撰文：張子傑
美國參議院1月30日以71票贊成、21票反對，通過一項主要政府撥款法案。不過法案仍需待眾議院下周一（2月2日）表決，意味部分聯邦政府部門在周末仍可能要停擺。
《衛報》報道，共和黨籍眾議長約翰遜（Mike Johnson）向《今日美國》（USA Today）表示，眾議院最快在下周一開會，因此聯邦部門無可避免地短暫停擺。他強調眾議院正履行職責，而且與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一樣，確保政府可以獲得資金運作。
美國多個聯邦部門的運作資金原定於1月30日耗盡，惟當地正值移民與邊境執法局（ICE）的執法問題所引起的爭議，民主共和兩黨在有關問題上存在分歧，導致部分民主黨人阻止向管理ICE的國土安全部（DHS）撥款。
參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）就國土安全部的撥款提出多項條件，為執法人員設立規範。其辦公室29日晚表示，已就迅速通過5項撥款協議與共和黨達成協議。
