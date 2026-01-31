美國護士拒為MAGA支持者麻醉　捱轟後稱帳號被盜　現已放棄執照

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自第一任期起便高舉「讓美國再次偉大（Make America Great Again，MAGA）」口號，成為其支持者的重要信念之一。



佛羅里達州一名護士日前在社群媒體上表示，不會為任何支持MAGA的人進行麻醉，引發網友批評。

相關人士透露，該名護士已放棄執照，並搬離佛羅里達州。

稱不會為MAGA支持者麻醉 佛州護士放棄執照

佛羅里達州一名護士馬丁代爾（Erik Martindale），前段時間在Facebook發文表示：

我不會為任何MAGA支持者進行手術或治療的麻醉。

並強調自己可以拒絕任何人，因為這是他的「權利」。相關貼文引來大批網友批評與撻伐，馬丁代爾隨後刪除該篇貼文，並表示自己的帳號被盜，不過網友對該理由並不買帳。

佛羅里達州總檢察長烏斯邁爾（James Uthmeier）29日在社群媒體X上發文表示，馬丁代爾已不再是佛羅里達州的註冊護士，並強調，醫療保健不應該被政治信念左右，且他們對那些將政治置於道德義務之上的人士零容忍。

另外，根據一名熟悉內情的高級州官員證實，馬丁代爾「放棄」了他的護士執照，並違反協議在沒有通知佛羅里達州護理委員會的情況下，搬家到了印第安納州。據了解，在佛羅里達州衛生部網站上，馬丁代爾的「執照狀態」顯示自願放棄執照。根據佛羅里達州衛生部網站的說法，自願放棄執照「不構成紀律處分」。

不是第一宗佛州護士政治仇恨

這已不是佛羅里達州近期第一宗護士政治仇恨事件，在此之前，另一名護士萊克西·勞勒（Lexie Lawler）曾因在一段影片中，詛咒白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在分娩時受到永久性傷害而遭解僱。據了解，勞勒在影片中說：

作為一名產科護士，我非常高興地祝福萊維特遭遇嚴重的生產撕裂傷（fourth degree tear）。

白宮發言人萊維特：

