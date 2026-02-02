24歲法男異物塞肛門　醫生開刀驚見「一戰炮彈」　急求助拆彈專家

法國一名24歲年輕男子1月31日晚因下腹劇痛就醫，並告知醫生自己「塞了東西」進肛門。醫生開刀後大驚，發現塞入直腸的異物竟是一顆長16厘米的第一次世界大戰時期炮彈。醫療團隊於是立刻報警，警方急召拆彈專家和消防人員前來處理；現場拉起安全警戒線，大批醫護人員和病患被要求撤離，場面一度混亂。



綜合外媒報道，這宗離奇事件發生在法國西南部城市圖盧茲（Toulouse），該名年輕男子周六深夜前往當地隆格伊醫院（Rangueil Hospital），僅向醫生說有「物體塞入直腸」，感到劇痛難耐，惟他並未說明具體塞了什麼。

這宗離奇事件發生在法國西南部城市圖盧茲（Toulouse）的隆格伊醫院（Rangueil Hospital）。(網上圖片)

醫生開刀做手術時，醫療團隊才驚悉事態嚴重。據當地警方消息人士透露，「在取出異物過程中，醫生才意識到那是一枚一戰時期的炮彈，長約16厘米、寬約4厘米」。

拆彈專家翌日凌晨到場後，隨即對炮彈進行檢查。經過確認之後，該杖一戰時期炮彈已不構成危險，但炮彈的來源仍有待釐清。

圖為比利時西弗蘭德省齊勒貝克市霍格火山口博物館收藏的第一次世界大戰炮彈、炸彈和手榴彈。(Getty)

現時，該名男子仍在在術後恢復中，並繼續留在醫院接受觀察；他有可能因違反法國武器法而面臨控告。圖盧茲檢察官辦公室已經正式展開調查，希望釐清整件事件的來龍去脈。