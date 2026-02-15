德國情侶紀念日樂極生悲　過萬現金隨風飄走　男呻唔見人工｜有片

一位年輕的德國男子為女友精心策劃的浪漫週年紀念日驚喜，最終卻以一場代價高昂的失誤告終。從影片可見，他準備了一份特別的禮物，包括氣球和現金2000美元（約15600港元），希望給女友留下難忘的回憶。在兩人擁抱的瞬間，綁上現金的氣球隨風飄走。女友其後嘗試安慰男友指他的心意最重要，男子卻指那是他辛苦賺來的人工。影片在IG已獲得近1.5億瀏覽量。



德國情侶的紀念日從驚喜變成驚嚇：

這條影片2月11日上傳到這名德國男子的社交平台，影片一開始是夜晚，地點似乎是一處露天停車場。一對年輕情侶站在一張桌子旁，桌上放著一個繫著紅色絲帶的大白色禮盒。男士身穿黑色西裝，女士則身穿黑色套裝，手上拿著一束紅色氣球。影片上的文字寫著：「我是如何為女友的周年紀念日準備驚喜的。」

男子將一個氣球放進禮盒裏。氣球上綁上一長串的現金。現金被精心地串聯起來，形成一條「長繩」，打開盒子時，「長繩」緩緩升起。盒子裏透出粉紅色的光芒，更添驚喜。

女子一打開盒蓋，氣球就升了起來，帶着現金鏈飛向空中。她看起來既驚訝又激動。她沒有理會那些錢，而是轉身緊緊地擁抱了男友。兩人擁抱在一起，氣氛溫暖歡樂。

但隨後，一切都不似預期。

片中的文字變成了：「但隨後發生了這樣的事。」

兩人擁抱期間，氣球突然滑落。整條現金繩從盒子上脫落，連同氣球一起飛向夜空。女人趕緊追趕，試圖抓住飛走的現金，但速度太快了。男孩也拋出外套試圖攔截氣球，但還是失敗了。

片中出現另一行字：「現金鏈突然從盒子上脫落了。」

+ 2

男人被眼前發生的一切嚇了一跳，難以置信地跌倒在地，雙手摀住臉。女人跪在他身邊，試圖安慰他。她說：「心意最重要。」男子回答說：「親愛的，那是我的工資。」她回應道：「那就多賺點錢吧。」