冬奧運動員精力過剩？　選手村派安全套3日被搶光供貨無期｜有片

參加冬奧的運動員許多都天賦異稟，體能驚人。米蘭冬奧選手村近日就傳出安全套短缺的消息，今屆組委會為運動員免費準備了大約10000個安全套，在開幕3日就已經被搶光。一位不願透露姓名的運動員向意大利報紙表示：「安全套三天就派完了。他們承諾會送來更多，但誰知道甚麼時候才能到。」



西班牙花樣滑冰運動員Olivia Smart分享在選手村發現安全套：

英國《衛報》2月13日引述意大利《新聞報》（La Stampa）的報道指責組委會，稱他們在安全套數量上「不夠慷慨」。報導稱：「在2024年巴黎奧運會上，運動員們能領到30萬個安全套，平均下來每人兩個，但本屆冬奧會的安全套數量卻大幅減少：甚至不到1萬個。」

報道指，本屆冬奧共有少於3000名運動員參賽，而兩年前的巴黎夏季奧運參賽人數約10,500人。

意大利倫巴第區長Attilio Fontana堅稱，安全套問題不應該令人感到尷尬。他在社交平台發文表示：「是的，我們在奧運選手村為運動員提供免費安全套。如果有人覺得這很奇怪，那是因為他們不了解奧運會的慣例。這項做法始於1988年漢城（現在的首爾）奧運會，旨在提高運動員和年輕人對性傳播疾病預防的認識。這是一個不應該令人感到尷尬的話題。」

Fontana其後還分享了西班牙花式滑冰運動員Olivia Smart在Instagram上發布的一條影片，Smart在片中向粉絲們展示印有倫巴第大區黃色標誌的安全套。

米蘭冬奧在選手村免費派發的安全套：

Smart在片中表示：「我找到了，選手村裏應有盡有，妳需要的都能在這裏找到。」