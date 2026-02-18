馬年特色郵票：澤西島玩諧音梗、泰國公主親繪、新西蘭結合食物

隨著農曆丙午馬年到來，全球多國郵政部門陸續推出應節生肖郵票。從澤西島（Jersey）的「馬上封侯」諧音巧思，到泰國詩琳通公主親筆繪製的心意之作，再到新西蘭把食物搬上方寸之間，各國設計師大顯身手，用郵票向全球華人傳遞新春祝福。



澤西島：猴子騎馬即「馬上封侯」

據澤西島郵政消息，其推出的馬年郵票以「馬上封侯」為靈感，直接讓猴子騎到馬上面。設計師大玩諧音梗：「馬上」既是字面意思，也有迅速之意；「猴」與「侯」同音；畫面還有一隻「蜂」對應「封」字，整套郵票似向收件人喊話：祝你迅速升遷、大展宏圖。

圖為澤西島2026馬年郵票，寓意「馬上封侯」。（澤西島郵政網站）

泰國：詩琳通公主親繪

據泰國郵政消息，泰國於1月5日發行《馬年生肖》郵票一套，仍由詩琳通公主親自執筆設計繪製，延續其一貫生動幽默的畫風。此套郵票亦標誌著皇家十二生肖系列郵票圓滿收官。公主筆下的「馬年」設計旨在捕捉2026年的時代精神——這一年將充滿活力地向前奔騰，追求卓越。

圖為泰國詩琳通公主親自執筆設計繪製的馬年郵票，亦標誌著皇家十二生肖系列郵票圓滿收官。（Thai Post Mart）

新西蘭：將食物搬上郵票

據集郵博覽消息，新西蘭郵政發行一套四枚農曆馬年郵票，採用喜氣洋洋的中國年畫風格。主題是象徵長壽的幸運桃、春節食物春卷、紀念華人礦工貢獻的百合花，還有新西蘭本土紅薯。這套郵票將天然食物搬上來，讓生肖文化與本地物產結合，致敬該國華人歷史。