意大利爆離奇偷竊案　小偷入屋奪走「寶盒」　屋主：內藏兩塊腎石

意大利上周傳出一宗離奇入屋行竊案，一名竊賊闖入東北部小鎮波代諾內（Pordenone）一間住宅，將屋內看似裝有貴重寶石的「寶盒」偷走。屋主回家後發現被小偷入屋爆竊，經點算後發現，小偷拿走的的原來只是從他身上取出、剛送往化驗的兩塊腎石（又稱腎結石），連同失竊的現金紙幣，全部捐失加起來不足150歐元（約1,386港元）。



綜合《威尼托信使報》（Messaggero Veneto）等意媒報導，事發於本月15日，有竊賊由該住宅的露台闖入，進屋後翻箱倒櫃尋找貴重物品，惟一直未有找到值錢的東西，直至發現一個「疑似裝有寶石的寶盒」，加上一些美元、英鎊的外幣紙鈔，才心滿意足得手離去。

屋主兼威尼托信使報前副主編Giuseppe Ragogna笑稱：「我把剛化驗完的腎結石放在一個小盒子內，竊賊肯定誤以為這些結石有點價值。」(網上圖片)

報道指，屋主為威尼托信使報前副主編Giuseppe Ragogna，他事後向意媒表示：「我把剛化驗完的腎結石放在一個小盒子內，竊賊肯定誤以為這些結石有點價值。」他笑稱：「我們家從來不放珠寶和金錢，就是為了避免這種情況。」

有醫療專家指出，腎石是由尿液、腎臟或泌尿道中存在的礦物鹽結晶形成的堅硬結石。它們最常出現在尿液濃度過高的情況下，尤其是在脫水的情況下，但也可能與高鹽、高動物蛋白或高草酸鹽的飲食，甚至某些代謝因素有關。

有醫生指，腎石是由尿液、腎臟或泌尿道中存在的礦物鹽結晶形成的堅硬結石。(Getty)

從醫學角度來看，患者保留腎石有其必要，因可以在實驗室分析其精確的化學成分，從而有助於制定預防措施如針對性飲食、加強補水或服用限制晶體形成的藥物等，還有醫生指，「有些患者在經歷一次特別痛苦的腎絞痛後，會選擇把結石當作一種『紀念品』，因為眾所周知，腎絞痛可以非常劇烈。」