波蘭意大利齊表態：不會加入特朗普「和平委員會」
撰文：聯合早報
更新：
波蘭和意大利星期三（2月11日）說，將不加入美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）牽頭設立的和平委員會。
特朗普去年9月提議設立的「和平委員會」（Board of Peace），最初是為監督加沙的過渡治理，但如今職權範圍已擴大至「解決世界各地的衝突」。 和平委員會創始執行委員會由國務卿魯比奧（Marco Rubio）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）等六名美國人，以及英國前首相貝理雅（Tony Blair，譯作布雷爾或布萊爾）組成。特朗普是首任主席，擁有關鍵決策的否決權。
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在政府會議上說：「考慮到波蘭對和平委員會架構的某些疑慮，在當前情況下波蘭不會加入和平委員會，但我們會對此進行分析。」
他也說：「我們與美國的關係過去是、今後也將繼續是我們的優先事項。因此，如果未來形勢發生變化，使我們有可能參與和平委員會的工作，我們不排除任何可能性。」
同時，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）星期三也證實，意大利因為「存在無法逾越的憲法障礙」，不會加入和平委員會。
白宮官員日前稱，美國向50餘國發出邀請，已有35個國家同意加入。不過，俄羅斯和白羅斯也獲邀加入，讓許多西方國家對此持謹慎態度。
此外，由於特朗普執意要購買丹麥自治領地格陵蘭，與歐洲各國關係日益緊張；法國、丹麥、挪威、瑞典等歐洲盟友都拒絕加入委員會。
和平委員會成員國任期三年，要獲得永久資格須貢獻10億美元（約78.2億港元）。委員會每年召開至少一次投票會議。
本文獲《聯合早報》授權轉載
