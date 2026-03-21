日本因伊朗戰爭鬧油荒　油站驚現「因特朗普沒油供應」致歉告示

美國與以色列向伊朗發動的戰爭已超過20日，高度依賴中東石油的日本正面臨油價急升和部份地區出現油荒的問題。北海道函館市的一間自助加油站，近日就出現一塊醒目的告示，將燃油短缺歸咎於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），告示寫到：「由於特朗普的政策，我們目前缺貨。對此我們深表歉意。」這張照片在網上瘋傳。



日本一名網民分享在加油站看見的致歉告示：

據彭博社3月19日報道，由於與伊朗的戰爭導致原油供應中斷，日本城市巴士和城際巴士等公共交通的運作面臨不確定性。這是因為地方政府舉行的一系列燃油拍賣均未能達成任何協議。東京、京都和川崎等地近日都出現了競標後被拒絕購買的情況。

伊朗戰爭推高原油價格，日本普通汽油的平均價格創下歷史新高。汽油作為消費者最熟悉的商品，其價格飆升固然引人注目，但石油公司已開始減少供應，以應對可能持續的局面，而其影響也日益顯現。

據報道， 北海道函館一間名為CLOVER的自助加油站，近日就擺出一張醒目的告示，向顧客解釋，是因為特朗普的政策導致沒法提供汽油，期望獲得顧客的體諒。