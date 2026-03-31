英女與孖生兄弟分別發生關係後誕兒　法院無法判斷生父誰屬

英國一名女子與一對孖生兄弟在短時間內分別發生性關係，及後誕下一個孩子。他們因為希望𨤳清撫養責任問題而鬧上法庭，惟法院裁定無法判斷誰是真正父親。



天空新聞（Sky News）3月30日報道，女事主在四天內分別與涉事孖生兄弟發生性關係後懷孕，她誕下代號P的孩子後，出生證明上父親一欄被填上其中一位孖生兄弟（事主A）的名字，但他們希望找出誰擁有撫養P的法律責任，於是入稟法院。

當地一名家庭法院法官駁回在出生證明刪除涉事「父親」名字的要求，於是女事主與另一名孖生兄弟（事主B）向倫敦的上訴庭提出上訴。

英國一名女子與一對孖生兄弟在短時間內分別發生性關係，及後誕下一個孩子，但連法庭都無法裁定誰是生父。（AI生成圖片）

報道指，專家在庭上指出，目前的DNA測試技術無法分辯誰是P的生父；供詞亦披露女事主在懷孕前曾在四天內分別與兩名男事主發生性關係，上訴庭3名法官因此認為兩兄弟均有可能是P的生父。

其中一名法官稱事主A不應獲得P生父的資格，亦因此沒有撫養的責任，但強調自己「完全不能接受地」（wholly unpersuaded）宣判事主A並非P生父一事。