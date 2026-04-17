澳洲夫婦買地建屋卻擺烏龍搞錯地段　高呼噩夢花56萬「真．搬屋」

澳洲退休夫婦穆爾（David Moor）與梅蘭妮（Melanie Moor）在維多利亞州（Victoria）買地後，2024年初建屋，豈料5個月後才驚覺在錯誤地段起屋，至2026年4月2日，夫婦終於「真．搬屋」，把建成的房屋搬到距離100米的正確地段，期間除了經歷連串爭拗外，也料額外花費10萬澳元（約56萬港元），夫婦形容是噩夢。



2001年，穆爾夫婦花費30萬澳元（約168萬港元）在維多利亞州買下一塊5英畝土地，至2024年4月，他們開始加建預製式房屋（Prefabricated House），並安排加裝水管、電力等，在維多利亞州鄉郊開展新生活，估計土地連房屋並花費約50萬澳元（約282萬港元）。

惟5個月後，他們收到地方委員會通知，原來建屋位置「出錯」，他們真正購買的土地為二號地段（Lot 2），卻錯誤在旁邊的一號地段（Lot 1）興建房屋，變成「起錯地」，夫婦稱「我們初時不相信，因為地方委員會什麼都簽署批准了，所以我們以為這是個騙局。」

夫婦此後經歷一連串爭拗，例如嘗試跟旁邊地段地主磋商，希望交換土地作罷，對方表明兩塊土地並不一樣，意味他們要「搬走」。他們最終獲告知要在2026年5月2日前離開。

至4月2日，夫婦安排貨車等，把他們的房屋「搬遷」約100米至他們真正購買的地段，花費約10萬澳元（約56萬港元）。此後還要重新接駁水管、電力等。

2026年4月，穆爾夫婦出動貨車「搬屋」（影片截圖）

在房屋真正「安定」、讓他們能入住之前，他們要暫時住在露營車，穆爾指，預計有可能要長達1年的時間。