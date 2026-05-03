法國小鎮軍事射擊場rave party　數萬人無視舊炸彈風險狂歡

法國數萬人在中部某小鎮一處軍事場地聚集，無視舊炸彈可能爆炸的警告，舉行大型音樂狂歡活動。



法媒報道，布爾日（Bourges）附近一座大型射擊場舉行狂歡派對（rave party，又譯銳舞派對）。活動並未獲得許可，但仍吸引大量狂歡者，周六（5月2日）多達4萬人參加派對。

許多人身穿色彩鮮艷的服裝，有人甚至赤裸上身，還在旁邊的草地上搭帳篷。

這座射擊場佔地1萬公頃，測試期間封路，其餘時間對外開放。雖然設有禁止進入的標牌，但射擊場本身沒有圍欄。

這片軍事場地已使用約150年，擁有者為法國軍備總局。當地官員稱常有專家發現舊時遺留炸彈。布爾日所在謝爾省（Cher）省長警告，活動場地可能存在未爆的二戰遺留彈藥，極其危險。

法國中部城鎮Bourges一個軍事射擊場舉行狂歡派對，吸引數萬人參加。（X/@m6info截圖）

省政府說：「雖然這次活動是非法舉行，但政府已採取一切必要措施，確保活動安全，並儘可能減少任何干擾。」

法國議會尋求加強對未獲批狂歡派對的立法，擬對組織者處以監禁，對參與者處以罰款。

這類派對根源在於反建制文化，通常都是未經許可在偏遠地區舉行，入場免費或接受捐贈。

布爾日狂歡派對的參與者將這場大型派對視為放鬆身心的機會，也是對限制狂歡派對立法的抗議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

