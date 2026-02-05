愛潑斯坦案再有控訴信公開　脫衣舞孃爆料派對內情：安德魯要求3P

美國司法部公布的最新一批淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案相關檔案中，包括多份與英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）有關的文件，在一封信件中，有一名從事脫衣舞孃的女子透過律師指，安德魯、愛潑斯坦曾要求她參與三人性交遊戲（3P），又形容自己遭「當成妓女般對待」。



英國廣播公司（BBC）報道，該封信件的日期為2011年3月，女子來自佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）的一家脫衣舞夜店，女子與其他脫衣舞孃獲聘到愛潑斯坦家中表演，酬勞為1萬美元（約7.8萬港元）。

據女子稱，她在派對上看到「其他衣着暴露的年輕女性，其中一些看起來只有14歲。」她指到達後獲帶到樓上，愛潑斯坦把她介紹給安德魯。

↓ 在美國司法部公開的其他檔案中，出現安德魯與一名身份不明、躺在地上女子的照片 ↓

代表律師在信件稱，女子開始跳脫衣舞，直至脫剩胸圍和內褲，愛潑斯坦和安德魯隨後向她指，他們想3P，女子回應稱自己是受聘跳舞，而不是參與性行為，但兩人繼續遊說她「參與各種性行為」。她又獲邀與兩人一起前往島嶼之旅，她最終拒絕。

律師指，女子最後僅獲付2000美元（1.56萬港元），而非本來獲承諾的1萬美元（約7.8萬港元）。她過去沒有就此追究，原因是對當晚的事感到羞愧，又指感到自己遭「當成妓女般對待」。