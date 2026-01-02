瑞士酒吧大火40死疑煙花棒釀禍　昔宣傳片曝光　舉煙花棒瓶開派對

瑞士阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）一家有逾百人聚集慶祝新年的酒吧，1月1日元旦凌晨發生起火爆炸事件，造成至少40人死亡、約115人受傷。根據倖存者講述及事前影片顯示，事發前有人舉起裝有煙花棒的香檳酒瓶，瓶子距離天花板太近，導致燒着天花板上木板和隔音棉。

涉事酒吧Le Constellation一段昔日宣傳片也成為關注點，顯示該店早已宣傳疑似店員戴着頭盔、在店內舉起插有煙花棒的香檳酒瓶的畫面。



《紐約郵報》報道，宣傳片顯示疑似店員工作時在店內顧客群之間走過，手持插有煙花棒的香檳酒瓶並舉高。英國廣播公司（BBC）指，該影片在2024年5月發布。

在這次事件中，一些目擊者憶述在火災發生前，他們看到一些狂歡者，包括店員，將煙花棒（又稱仙女棒）插在香檳酒瓶，然後高高舉起，極爲危險地靠近酒吧天花板的木板和隔音棉。

另一張照片則可見大批參與派對人士高舉插有煙花棒的香檳，當時天花板已經開始起火。

倖存者分享酒吧起火前的照片：

報道指，火勢迅速蔓延，由於酒吧唯一的出口是一條「極其狹窄」的樓梯，顧客們只能拼命逃跑。目擊者們講述令人不安的回憶，其中包括有人「從頭到腳都在燃燒」。

Le Constellation是間什麼樣的酒吧？

BBC指，Le Constellation是位於克朗-蒙大拿鎮（Crans-Montana）的大型酒吧，有多年歷史，當地是一個高檔的度假勝地，但這間酒吧不算特別奢華，地面設電視螢幕區，人們會在該處觀看球賽，地庫則是一個大型酒吧，人們在該處喝酒、跳舞。

網上傳出酒吧天花板起火的影片：

瑞士全國哀悼5天

當地政府尚未正式確定火災原因。據報火災是從建築物的地下室開始，隨後蔓延至屋頂，最終吞噬整個空間。

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin ）稱這是「瑞士經歷過的最嚴重的悲劇之一」。瑞士並決定全國哀悼5天。

網上傳出參與派對人士逃出起火酒吧的影片：

一間醫院的負責人表示，接受治療的患者大多在16歲至26歲之間。由於燒傷者人數眾多，官員表示瑞士燒傷病房的床位已用盡，部份患者將被轉送至鄰國醫院。