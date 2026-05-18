京都植物園收藏百年《本草綱目》AI鑑定「假貨」專家：值1億日圓

日本京都府立植物園內存放的一套《本草綱目》遭AI鑑定為假貨，估價3萬日圓，職員帶它出席知名節目「開運鑑定團」時，專家則指，這是極其珍貴的初版「金陵本」，價值高達1億日圓。



包括FNN在內日媒報道，在4月28日播出的知名節目「開運鑑定團」當中，京都府立植物園職員帶來一套「足以載入史冊的寶物」，那就是明朝名醫李時珍編纂的醫藥百科全書《本草綱目》一套。相傳，在日本，儒家學者林羅山在長崎獲得此套書後，將其贈予德川家康。

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報道指，經人工智能（AI）檢測，出人意料地，AI將其判定為「贗品」，稱該套書籍「紙質不可能屬於明朝」，估價僅3萬日圓。不過在節目上，鑒定專家八木正二斷言稱，「毫無疑問，這是中國明代初版金陵本」。

這次鑒定為京都植物園帶來轉機。近年來，植物園遊客數量持續下降，預計2025年夏季受高溫影響，遊客數量將比2年前下降約20%。而這套初版金陵本《本草綱目》如今一炮而紅，植物園為其設立專屬展示櫃，希望帶動觀光人潮，為植物園帶來實質收益。