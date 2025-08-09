男子以假換真　盜走美國UCLA圖書館中文古籍　疑多次攜到中國斷正

美國司法部8月7日表示，一名來自加州三藩市灣區（San Francisco Bay Area，簡稱灣區）的男子Jeffrey Ying以化名向加州大學洛杉磯分校（UCLA）借閱的多本中文古籍，以仿製書調換，然後多次往返中國，疑似為出售或運送古籍。他6日在試圖前往中國前落網。涉事古籍價值約21.6萬美元（約170萬港元）。



38歲的Jeffrey Ying來自灣區費利蒙（Fremont），《洛杉磯時報》報道，據稱他自2020年起一直向UCLA的南區圖書館（Southern Regional Library）借閱書籍，該圖書館用來存放稀有或易損書籍，根據Jeffrey Ying的請求，中文古籍被放進箱子、送到UCLA校園內另一圖書館的一個預留閱覽室。他在那裏檢查手稿，並用仿製書替換、帶走真品。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）。（Facebook圖片）

UCLA官員表示，3本中文古籍均由名為Alan Fujimori的人借走。聯邦調查局（FBI）調查顯示，Alan Fujimori、Austin Chen和Jason Wang都是疑犯用來盜書的化名。

FBI證詞顯示，至少有10本書丟失，一些書籍可追溯到13世紀（大約南宋至元朝），每本價值由274至70,000美元（約2,150港元至55萬港元）不等。Jeffrey Ying在去年12月到今年7月期間多次盜取書籍，並頻繁往返中國。

本周二，他又以Austin Chen的名義從圖書館預定借閱書籍，第二天就搭飛機前往中國。警方接到報警後，在他飛回美國、欲前往圖書館取書之際將其逮捕。

法媒報道，Jeffrey Ying被控竊取重要文藝作品，若罪名成立最高面臨10年監禁。