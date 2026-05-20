搭地鐵唔使再逼車？　韓國首爾推「讓座」App　匿名共享落車訊息

針對早晚高峰期地鐵「一位難求」的都市痛點，韓國首爾一名20多歲的上班族近日推出名為「我要下車了」（韓文：저 내려요，Cheo Naeryeoyo）的互助網站應用，讓準備下車的乘客提前分享座位訊息，幫助其他乘客尋找即將騰出的空位。



《韓國先驅報》報道，這個應用上線不足兩周，已吸引近3萬7000人使用。

韓國首爾有人開發網站應用程式，分享乘搭地鐵時下車的資訊：

使用者只需輸入所搭乘的地鐵線路、行駛方向、車廂編號及下車車站等信息，其他乘客便可提前到相關車廂等待空位。

開發者文素貞（Moon So-jeong）表示：「在擁擠的地鐵上站了一個多小時後，我一直在想，如果我能知道我前面的人什麼時候會離開，那該多好。」

她補充說：「這不僅僅是一個尋找空座位的應用程式。我希望創建一個系統，讓陌生人在互不相識的情況下互相幫助。」

目前這款應用已覆蓋首爾首都圈14條地鐵線路，包括首爾地鐵1至9號線，以及京義中央線、水仁盆唐線、新盆唐線和仁川1、2號線。隨着用戶增加，未來也可能擴展至首都圈以外地區。

24歲的首爾大學生宋裕珍說：「很多時候，我注意到有人在等我的座位，想告訴他們我很快就要離開了，所以我喜歡這種匿名交流的方式。」

應用尤其受到孕婦通勤族歡迎。首爾一名懷有五個月身孕的37歲上班族裴恩惠說：「人們常常沒有意識到我懷孕了，因為肚子還不明顯，所以有時坐在優先座位上的人不會讓座。有一種方式讓孕婦通勤者可以互相交流和幫助，感覺很好。」

不過，外界也質疑服務能否長期維持，原因包括高度依賴用戶自願提供信息，以及存在上傳錯誤或虛假信息的可能。

2019年5月3日，韓國首爾，圖為地鐵列車上的乘客。（Getty）

對此，文素貞指出，未來計劃引入獎勵機制鼓勵分享座位信息，並已設置舉報系統，若同一信息被舉報超過三次，將自動從列表中隱藏，以減少錯誤信息帶來的影響。

韓國首爾讓座應用程式網站：jeo-naeryeo.web.app

本文獲《聯合早報》授權轉

