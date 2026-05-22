羅馬「靚仔神父月曆」賣足逾20年　封面主角受訪：我不是神父

位於意大利羅馬境內的梵蒂岡，每年吸引大量天主教信徒與遊客到訪，羅馬街頭商店也售賣不少帶宗教色彩的周邊產品，甚至有「神父月曆」。其中一款「靚仔神父月曆」的封面人物Giovanni Galizia，逾20年來多次擔任封面主角，但他近日受訪自爆，自己並非神父。



該款名為《羅馬月曆》（Calendario Romano）的產品，內有12張黑白肖像，照片中的男子大多身穿神職人員服裝，其中許多照片為年復一年地重複使用，外媒指，在過去23年中，Giovanni Galizia多次登上封面。這些月曆在當地更被形容為「性感神父月曆」（sexy priest calendar）。

在梵蒂岡一帶街頭售賣的月曆（Getty）

現年39歲的Giovanni Galizia講述，他是一位「空少」空中服務員，從未擔任神父。拍攝照片時他只有17歲，當時經朋友介紹認識攝影師Piero Pazzi，這位攝影師想透過照片展現意大利的各個城市，如威尼斯的貢多拉船夫、羅馬的神父等。

他稱，攝影師當時問他是否願意參與，「這就像是一場遊戲，他已準備好一切」，包括已準備神父的服裝。他回憶拍攝時的情況稱「那是一種尷尬的笑容，因為我看到面前朋友們都在大笑，因為我打扮得像個神父。」

對他來說，這次拍攝原本只是一次玩笑，他從未因月曆而被途人在街上攔住過，只有他的親戚曾把月曆當作禮物送給其他親戚，「他們都快笑死了」。直至最近羅馬傳媒一篇報道揭露，該款「神父月曆」更準確說法應是「假神父月曆」，引起全國關注。

2026年4月5日復活節主日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在梵蒂岡聖彼得大教堂主陽台發表「Urbi et Orbi」（致城市與世界）講道。（Vatican Media/­Handout via REUTERS）

Giovanni Galizia指，他認識月曆照片內的另一人，是一位法國男子，同樣不是神父。

梵蒂岡接受傳媒詢問時回應指，該款月曆與教廷無關，拒絕評論。

至於攝影師Piero Pazzi則回應指，在已經推出的2027年度月曆中，至少有三分之一人真的是神父。