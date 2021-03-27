BTS「大叔版」？韓國長者合組Ahjussis　TikTok拍片爆紅

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-27 21:30

這幾年韓國吹起熟齡時尚熱潮，六、七十歲的爺爺奶奶走上伸展台，架式、魅力不輸年輕模特兒，最近還有一組時尚大叔，透過拍攝Tik Tok短影音暴紅，五個人平均年齡63歲，吸引的粉絲族群都是20多歲的年輕人，甚至有人稱讚大叔們是「從2050年來的BTS」。

五位頭髮花白的韓國大叔，西裝筆挺扭動身軀，拍攝最新的Tik Tok短影片，他們是現在Tik Tok上最夯的團體之一，團名是韓文直譯的大叔們「Ahjussis」。

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節目人員vs. Ahjussis成員：「現在在做什麼呢？我們在跟隨Tik Tok最新流行啊，今天跳的是什麼歌曲呢？歌曲嗎？我不太清楚。」

這段大叔們前往粉絲簽名會的影片，在Tik Tok創下900萬次點擊紀錄，平均年齡63歲的資深歐巴，不以唱歌跳舞取勝，而是標榜時尚穿搭，在人生下半場初嚐走紅滋味。

Ahjussis63歲成員朴城滿：「年輕人看到我這個老人家，說我也想要那樣子變老，Instagram和臉書收到很多私訊，跟我說『爺爺你好帥啊』。」

其實幾年前， 這群大叔還只是平凡人，無意間踏入時尚世界。

Ahjussis的67歲成員 池城言：「我原本是典型的大企業部長風格，肚子這樣子挺出來，西裝搭配普通領帶的那種部長，這樣子穿了20年，有一位後輩對我說，前輩請把領帶解開吧！他就說了這樣一句話，那個瞬間我把領帶解了，果然感覺到自由奔放，回家後我就下定決心，我要試試看徹底地改頭換面。」

這位團中年紀最小， 57歲的成員，過去一律只穿工作服， 在熟人建議下改變造型。

Ahjussis年57歲成員 金在宇：「從那時候開始，我的兩個女兒在造型上幫了我很多忙，初期就這樣什麼都不知道地開始了。」

這幾位大叔原本互不相識， 被一位比他們年輕20歲的製作人串聯起來。

Ahjussis製作人 權正賢：「嘗試中年熟齡模特兒這樣的內容如何呢？我抱着這樣的想法，一個兩個慢慢打聽募集起來，透過Instagram和Tik Tok，受到很多年輕人歡迎，甚至吸引了全球粉絲，還有海外粉絲以『從2050年來的BTS』，稱呼大叔們。」

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這幾年南韓吹起熟齡時尚熱潮，在大叔們成軍前，就有百貨公司舉辦銀髮代言人選拔，超過1500人報名，還有電視台製作熟齡模特兒選秀節目，年紀足以當爺爺奶奶的參賽者， 一個比一個有自信。

熟齡模特兒選秀參賽者：「大家好，我是1950年出生，今年71歲的李松。」 「我是尹英珠，我是1949年出生，今年72歲。」 熟齡參賽者們大方說出年紀，主持人嚇到難以置信，他們舉手投足都有明星風采，一點也不像刻板印象中的七旬老人。

67歲的模特兒金七斗， 在2018年登上首爾時裝周，是當年第一位出道的熟齡模特兒，至今還活躍於時尚圈。 南韓熟齡模特兒 金七斗：「我沒什麼保養啊，我也不運動，該怎麼說呢....上帝賜予我的外貌，哈哈哈。」

熟齡模特兒展現出的泰然自若，比起年輕模特兒更有魅力，也難怪越來越多經紀公司， 投入開發資深偶像，透過社群媒體傳播打入年輕族群，證明了人生七十才開始。

南韓團體 Ahjussis：「我們是Ahjussis大叔們。」

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