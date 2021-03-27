交友App︱外國調查指單身者最愛「大叔」性伴侶　61%認為相當性感

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-27 17:06

國外約會網站針對「性感」做問卷調查，發現有將近百分之75的單身者偏好找「中年大叔」當性伴侶，勝過其他類型，甚至是有堅硬腹肌的都略遜一籌。

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根據《紐約時報》報導，受到新冠肺炎疫情的影響，許多人無法到健身房去鍛鍊肌肉，導致體重增加，甚至身材走樣。約會網站副總裁沙利文（Maria Sullivan）表示，單身人士開始放寬對體型的條件，因為知道在疫情肆虐的情況下，保持身材是困難的。

報道指出，2000份問卷中，喜愛「大叔」身形已成為主流，甚至有百分之20的單身者認為在追求伴侶時，身材條件並不重要。但也有些人在陸續解禁人群聚會後，為了即將到來的「火熱夏天」，已準備去健身房找回肌肉了。

問卷中的「大叔」（Dad bods）一詞，在2015年開始流行，當時狗仔隊跟拍到光著上身，裸露着腰間贅肉的里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）正在和一位超級名模約會，後來這個詞被用來指稱身材介於有點肌肉到過重之間的「中年男性」。

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不只是疫情導致「大肌肌」的式微，在2019年就有調查指出，「大叔」讓他們覺得放鬆，看著大叔的體型能讓它們更接受自己的身體，以及減少在意自己的外貌。該調查中，有百分之61的受訪者認為，有點肉肉的「大叔」相當性感，這項數據對比2018年成長了百分之10，顯示大叔愈來愈熱門。

沙利文表示，電影和電視常驅使我們去追求健美強壯的身材，讓人們覺得應該要成為那樣才符合標準，如今這個問卷調查讓我們知道這個世界並非真的如此，無論身材如何，都可以找到適合的伴侶，依照這個比率，或許「爺爺」（Granddad bods）可能會是下一個主流。

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