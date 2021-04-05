哥斯拉大戰金剛｜海報暗藏一不合邏輯位　網友試從科普角度解謎

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-05 15:15

荷里活大片《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）吸引全球粉絲目光，兩大猛獸帥氣破表。但部分網友如今發現一處疑點，也就是哥斯拉與金剛站立於船上的畫面，似乎不太合乎現實邏輯，讓人懷疑船隻下方還有機關。但其實類似狀況也發生在2019年《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of Monsters）的電影劇照，當時網友甚至推測，其實哥斯拉應該有雙超級修長的「帝級神腿」。

Facebook粉絲專頁「Bro, don't like that la, bro」上周發布與《哥斯拉大戰金剛》電影劇照有關的照片，但這一系列卻以「哥斯拉大戰金剛的問題」為題，該篇貼文甚至直接點出，「我最近看了這部電影，但這一幕一直困擾我到現在」。

點圖看看海報上的不合邏輯位及該網友的8個爆笑推測👇👇👇

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照片顯示，在哥斯拉與金剛站立於尼米茲級航空母艦（Nimitz Class Aircraft Carrier）之上，該艦排水量約10萬6300公噸，但卻能同時載着9萬9634噸的哥斯拉與4萬6647噸的金剛，且不會下沉。

而這一切也讓人開始懷疑，航空母艦下方可能藏有其他東西或機關，像是隱沒於水面的山峰、冰山、直立式螺旋槳、漂浮物等有關，或是船身在水面下的體積超級巨大。

事實上，這並非哥斯拉影迷粉絲所遇過的第一次類似狀況，早在2019年《哥斯拉II：王者巨獸》電影上映時，哥斯拉站立於海中的劇照也被拿出來討論過。當時網友指出，哥斯拉可能有雙超級修長的「帝級神腿」。

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