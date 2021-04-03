哥斯拉大戰金剛︱入場前必看　了解機械哥斯拉「前世今生」

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-03 10:05

在《哥斯拉（Godzilla）》系列電影中出現了許多的怪獸，其中「機械哥斯拉」也是相當經典並且被怪獸迷熱愛的存在！「機械哥斯拉」最早是在 1974 年的《哥斯拉對機械哥斯拉》電影中登場，而這次美版華納傳奇影業製作的《哥斯拉大戰金剛（Godzilla vs. Kong）》中，這隻「人造的怪獸之王」也驚喜登場！（這不是爆雷，某些國家版本的電影預告已經亮相，而且周邊玩具也都出來了……）既然如此，我們就應該來看看歷代的「機械哥斯拉」都是什麼樣子？全新的「機械哥斯拉」又是根據哪個版本為樣本設計的呢？

▼▼▼點擊率先睇哪7部電影曾出現機械哥斯拉！▼▼▼

1. 《哥斯拉對機械哥斯拉》（1974 年）

「機械哥斯拉」首次登場於1974年的日本電影《哥斯拉對機械哥斯拉》（ゴジラ対メカゴジラ），那是日本《哥斯拉》系列電影的第14部作品，同時也是「哥斯拉20週年」的紀念電影。在這部電影中，「機械哥斯拉」被設定為是外星人製造用來攻擊地球的武器，原先包着哥斯拉的外皮，讓地球人以為保衛地球的哥斯拉突然莫名在人類世界大開殺戒，後來「本尊」登場後用熱線將外皮溶化後，眾人才發現原來攻擊人類得哥斯拉其實是「機械哥斯拉」，並且由另一隻東寶經典怪獸「西薩王」與哥斯拉聯手擊退機械哥斯拉！

2. 《機械哥斯拉的逆襲》（1975 年）

在《哥斯拉對機械哥斯拉》隔年推出的日本《哥斯拉》系列電影的第15部電影《機械哥斯拉的逆襲》（メカゴジラの逆襲）延續前作的故事，講述機械哥斯拉戰敗後被黑洞第三行星的外星人再進行改造，最後拉攏地球的邪惡博士控制恐龍型怪獸「泰坦龍」一起毀滅地球，最後由國際刑警組織和哥斯拉合作，聯手擊退敵人！本作為機械哥斯拉最後一次在「昭和系列」的哥斯拉電影中出現！

▼▼▼《哥斯拉大戰金剛》預告▼▼▼

3. 《哥斯拉 vs 機械哥斯拉》（1993 年）

機械哥斯拉三次在大銀幕等場為1993年的《哥斯拉 vs 機械哥斯拉》（ゴジラvsメカゴジラ），那是日本《哥斯拉》系列電影的第 20 部電影，同時也是7部「平成系列」《哥斯拉》電影的第5部，更是機械哥斯拉唯一一次在「平成系列」中登場！與昭和系列作為「外星人」武器的設定不同，因為「平成系列」將「昭和」哥斯拉從地球守護獸的正派設定改為反派，所以這次的機械哥斯拉是人類利用上一部電影中「機械基多拉」殘餘的零件打造而成，用來防禦哥斯拉用的，並且從機械哥斯拉本來就具自我意識，改為由人類操控。

4. 《哥斯拉 × 機械哥斯拉》（2002 年）

《哥斯拉 × 機械哥斯拉》（ゴジラ × メカゴジラ）是日本《哥斯拉》系列電影的第26部電影，同時是6部「新平成系列」《哥斯拉》電影的第4部，本作的機械哥斯拉設定起初與「平成系列」一樣，是由人類打造為來抵禦哥斯拉用，但卻在與哥斯拉作戰時居然萌生了自我意識，開始不受控制，不僅讓哥斯拉逃走，自己還開始四處破壞。本作的機械哥斯拉被稱為「三式機龍」是用1954年的哥斯拉「骸骨」為骨架製造的人工有機體，並從「骸骨」中抽取哥斯拉的 DNA 作為操控的生物電腦而成，這也是最新2021年《哥斯拉大戰金剛》中機械哥斯拉設定主要致敬的版本！

▼▼▼《哥斯拉大戰金剛》預告▼▼▼

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5. 《哥斯拉 東京 SOS》（2003 年）

本作為日本《哥斯拉》系列電影的第27部電影，是6部「新平成系列」《哥斯拉》電影的第5部，也是目前日本《哥斯拉》電影系列中，機械哥斯拉的最後一次登場，故事講述在前作機械哥斯拉戰敗後，來自嬰兒島的小美人帶來給人類一個忠告：「人類用哥斯拉的骨骸製造機龍其實是個嚴重的錯誤，若出動機龍，魔斯拉就會與人類為敵。」本作也是唯一一部魔斯拉和機械哥斯拉同時登場的《哥斯拉》電影！

6. 《挑戰者1號》（2018 年）

非正規《哥斯拉》系列電影中的登場，僅作為該作對所有經典電影致敬的一個橋段設計，但搭配《哥斯拉》的經典主題配樂，還是讓怪獸迷看得熱血沸騰！

▼▼▼《挑戰者1號》有眾多動漫遊戲致敬橋段▼▼▼

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7. 《哥斯拉大戰金剛》（2021 年）

這部的機械哥斯拉設定幾乎跟日本2002年的《哥斯拉 × 機械哥斯拉》電影中設定的一樣，不同的地方如：日版機械哥斯拉是人類為了「防禦」哥斯拉的攻擊而造，但美版改為科技公司為了「取代」哥斯拉好駕馭「泰坦」而造；日版機械哥斯拉的「有機體生物電腦」是用1954年初代哥斯拉的骸骨做成，美版改為前作2019年《哥斯拉 II 怪獸之王》中「基多拉」的斷頭骸骨做成；日版機械哥斯拉最初還受人類控制，是在與哥斯拉作戰時才萌生自我意識，美版在最終測試時便失去控制開始破壞城市，並與哥斯拉和金剛對戰……

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】「人造」的怪獸之王有多強？歷代 7 部電影的「機械哥吉拉」解析！】