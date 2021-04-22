火星上成功自製氧氣　NASA毅力號再造創舉

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-22 15:47

火星含氧量極少，若人類要登陸火星進行任務，必須攜帶大量氧氣，但為建立永久基地，達到自給自足是必須的。美國太空總署（NASA）成功在火星實驗把二氧化碳轉換成氧氣，為人類在火星生存踏出重要一步。

圖為毅力號全尺寸模型。毅力號在2月20日成功登陸火星，開展新一輪的火星實驗和探索。（AP）

毅力號自登陸火星後，正於火星探險及進行一系列實驗。有關實驗在4月20日進行，NASA啟動了毅力號身上的轉換器，成功轉換大氣的二氧化碳成為氧氣。這是人類首次在外太空利用儀器轉換其他氣體成為氧氣的創舉。

轉換器全名為「火星氧氣現場資源利用實驗裝置」（MOXIE），或稱為「機械樹」。MOXIE利用電和化學方法，把大氣中二氧化碳分子中的1個碳原子和2個氧原子分解。

MOXIE首次運行成功產生了5克氧氣，相當於一名太空人正常活動時，呼吸10分鐘所需要的氧氣。

MOXIE是由麻省理工學院設計，採用如鎳合金的耐熱材料製成。設計可以承受運行所需的攝氏800度高溫，同時其金屬塗層可確保產生的熱能不會損害其他設備。

目前MOXIE每小時可產生高達10克的氧氣，未來將會進行更多的實驗，嘗試提高氧氣輸出量。NASA表示MOXIE是在火星將二氧化碳轉化為氧氣技術的關鍵第一步。

火星的大氣有95%為二氧化碳，直接轉換大氣中的二氧化碳成為氧器，將有助解決人類在火星建立永久基地必須的氧氣資源問題。