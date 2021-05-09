母親節︱Elon Musk禮物竟是送狗狗幣：Dogecoin是貨幣的未來

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-09 16:47

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）在主持「周六夜現場（Saturday Night live）」節目時說，起於網路迷因熱潮的狗狗幣（Dogecoin）是「貨幣的未來」，就像美元鈔票一樣是「真實」的，將會「稱霸世界」（take over the world）。

Business Insider與CNN報道，馬斯克在主持節目時，也大肆讚揚狗狗幣一番，一開頭沒多久就說，他送他媽媽的母親節禮物就是狗狗幣。

當時，馬斯克的母親與馬斯克同台，她說：「我很興奮期待我的母親節禮物，我希望不會是狗狗幣。」馬斯克笑着回答：「沒錯，的確就是狗狗幣。」

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馬斯克被來賓問到「什麼是狗狗幣」時回答：「這是貨幣的未來，是將會稱霸世界、勢不可當的金融工具。」他也說，狗狗幣就像美元鈔票一樣是真實的。

來賓再追問時，馬斯克說：「我能跟你說，這（狗狗幣）是一種你能拿來交易傳統貨幣的加密貨幣。」來賓回應說：「噢，所以這是一種賺錢手段（hustle）？」馬斯克開玩笑地說：「沒錯，這是賺錢手段。」

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