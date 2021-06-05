網紅搭飛機相竟是照騙扮土豪？網民踢爆：專程去商務艙拍照

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 12:25

法國27歲電視實境秀明星兼網紅埃希默（Oceane El Himer）前搭飛機從杜拜飛往摩洛哥，並在IG分享一張自己穿著運動服在商務艙擺拍的照片，同機乘客隨後也上Twitter貼照，踢爆她根本拍完照就回到經濟艙坐好，頓時在社群媒體引發一陣砲轟隆隆。

《每日郵報》與LADbible報道，從埃希默貼出照片可見，當時她身穿短版連帽衫與獨特的紫丁香色運動褲，背後則是商務艙的豪華座椅，並在圖說寫下服飾品牌與「下一站-摩洛哥，我飛整夜」，獲得超過10萬名粉絲點讚。

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隨著事情曝光與抓包照片大肆流傳，埃希默上Snapchat辯護，指「搭經濟艙旅行並不可恥」，直指「我搭好幾班飛機才抵達南邊，包含一趟的經濟艙。就拍個照，我認了。我完全承擔坐經濟艙旅行的事實，我不是喜歡招搖她有錢一類的女孩。對啦，我坐經濟艙與商務艙旅行，又怎樣？問題出在哪，我不懂？人生正發生更為嚴重的事」。

不過，埃希默近日又在IG新上傳一張地點標記為杜拜的照片，可見到她與旅伴身處一架飛機的豪華座艙。兩人都是一手拿著一杯香檳，另一手則對鏡頭比出中指。還在圖說寫下，「這次我保證我付錢了」。

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