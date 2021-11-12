前白宮發言人新書出版　揭露大量特朗普夫婦秘史

本文作者：鳳凰衛視駐華盛頓記者，王冰汝。



前白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）出版的新書《I'll Take Your Questions Now》揭露了大量白宮「秘史」，包括前總統特朗普及前第一夫人梅拉尼婭此前做出的許多令公眾感到震驚、引發揣測紛紛的事件真相。

那件該死的夾克

在特朗普執政4年的時間中，旁觀群眾最大的迷思之一就是，2018年6月21日，梅拉尼婭去得州看望被拘留的非法移民兒童時，為什麼要穿那件39美元的ZARA外套？背上大寫着：「我真的不在乎，你們呢？」("I really don't care, do you?"）

當天梅拉尼婭就因為這件外套霸佔了Twitter熱搜，媒體們紛紛猜測，她是在不爽特朗普嗎？結果特朗普後來發推是這樣解釋的：梅拉尼婭是指的假新聞媒體，她了解到這些假媒體是多麼的不誠實，她已經不在乎了。

但是真相卻令人大跌眼鏡...

當時，格里沙姆的職位是梅拉尼婭的新聞秘書。這次訪問得州是梅拉尼婭主動要求的，因為她說自己想去邊境親眼看一看，那些與父母分離的非法移民兒童是如何被對待的。

在出發前一天晚上，先遣隊的工作人員告訴梅拉尼婭辦公室，她將要訪問的一處拘留非法移民兒童的設施爆發了頭虱，儘管工作人員正在竭盡全力打掃，以及治療這些兒童，但先遣隊人還是比較擔心，詢問梅拉尼婭是否仍然想繼續訪問？

和特朗普一樣，梅拉尼婭也有「細菌恐懼症」，原本工作人員預計，本來就不喜歡離開白宮的梅拉尼婭會因為虱子而取消訪問，結果她令人驚訝的回答說：我們還是走吧。

6月21日早上，一般會在白宮一樓等待梅拉尼婭出門的格里沙姆，那天因為與先遣隊開電話會議，已經坐進了車隊裏的一輛車。後來梅拉尼婭的幕僚長也上了車，並告訴格里沙姆，今天夫人穿了一件夾克，上面寫着「我真的不在乎」。當時的格里沙姆手裏同時在做三件事，完全沒有多想。更沒有料到，這幾個字會這麼大！

按照傳統梅拉尼婭的造型師，都會提前把當周或者當月她的搭配做成精美的畫冊，梅拉尼婭會按照造型師的建議進行搭配。但這件ZARA外套，是她自己網購的，工作人員也從未見過。

在車隊快到安德魯斯空軍基地的時候，格里沙姆發短訊告訴梅拉尼婭，到時候會有媒體在現場拍攝。梅拉尼婭當時很驚訝，她以為只有抵達得州的時候才會有媒體在。不過梅拉尼婭並沒有介意，她告訴格里沙姆：好的。

隨後，災難就這樣發生了。

梅拉尼婭外套爭議事發後，特朗普在Twitter上以「針對假新聞」為由為其開脫。（Twitter@realDonaldTrump）

當梅拉尼婭下車，走向旋梯時，媒體捕捉到了這張照片，並且瞬間傳遍了全世界。但當時，梅拉尼婭的團隊還全然不知。

抵達得州後，梅拉尼婭已經換了一身衣服，按照計劃訪問了非法移民兒童中心。但媒體當時的注意力已經不在這次訪問本身了。

很快有記者就發短訊問格里沙姆：「你知道梅拉尼婭外套背後的文字吧？你有任何回應嗎？」此時的格里沙姆還一頭霧水，反問記者：「你什麼意思？」

隨後記者把照片發給了格里沙姆，她看到照片後整個人都不好了。鬧鐘聲閃過的第一個想法是：這是多麼的愚蠢。當然，她不能跟媒體這麼說，但又必須找到一種解釋。

格里沙姆走進梅拉尼婭的機艙，開始詢問那件夾克。那一瞬間，梅拉尼婭的表情是，她知道自己搞砸了。她盯着格里沙姆看了一分鐘，然後拿起了那件夾克。格里沙姆看到這件衣服的那一瞬間，又後悔又憤怒，這是多沒有經驗的菜鳥才會犯的低級錯誤啊。

格里沙姆問梅拉尼婭為何要穿這件衣服，梅拉尼婭輕描淡寫地回答道：「這只是一件夾克而已啊。」

接下來的15分鐘，格里沙姆和梅拉尼婭開始討論應對措施。梅拉尼婭甚至建議，能不能在DON‘T「不」這個字上畫個✖️？但問題在於，記者都已經拍照了，任何修改都會把事情變得更糟。

格里沙姆的建議是，告訴媒體梅拉尼婭並沒有意識到夾克上的字。但這被一樣高度重視穿衣打扮的梅拉尼婭否決了。最後大家的共識是：這就只是一件夾克！

格里沙姆還建議梅拉尼婭，下飛機時不要再穿這件夾克了。但梅拉尼婭反駁道，那會讓她看起來像是做錯了事情。

抵達華盛頓後，Twitter已經炸鍋。格里沙姆感覺自己是歷史上最糟糕的第一夫人新聞秘書。而接下來等待她的，還不止這些。

回到白宮後，她們立即被告知特朗普要見梅拉尼婭。原本格里沙姆以為自己僥倖可以先回辦公室，但此時梅拉尼婭看了看她，說到：「你也跟我一起去，對嗎？」 顯然，梅拉尼婭在找後援。而此時，格里沙姆別無選擇。

走進橢圓形辦公室的時候，特朗普的行政助理韋斯特豪（Madeleine Westerhout）正走出來，瞥了格里沙姆一眼，眼神中的信息仿佛是：我們遇到了大麻煩！

圖為前白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）。（Getty）

特朗普當時正在看電視，然後他對梅拉尼婭說的第一句話就是：「你到底在想什麼？」而此時，梅拉尼婭身上還穿着那件外套。她微笑着坐在特朗普旁邊的椅子上，試圖讓特朗普消消氣。

然後特朗普衝着格里沙姆嚷到，你為什麼讓她穿那件夾克？語氣聽起來一半憤怒，一半好奇。可能連特朗普都覺得，背後一定有什麼愚蠢的解釋。

格里沙姆機智地回答道：「總統先生，我的衣服都是在美國廉價超市買的，您覺得第一夫人會聽取我的時尚建議嗎？」這個回答，讓特朗普啞口無言。

幾分鐘後特朗普想到了一個辦法。他告訴身邊的社交媒體總監，馬上發推文。於是就有了上面那條特朗普進行解釋的Tweet。而此時的特朗普，不僅氣消了，還洋洋得意，因為他想出了一個完美的解釋，他就是大家的救世主。

當梅拉尼婭離開橢圓形辦公室的時候，特朗普還衝她吼了一句：我剛剛救了你（I just saved your ass）。梅拉尼婭笑着說：好吧，唐納德。頭也沒回，繼續走回自己的房間。而此時，她還穿着那件格里沙姆想一把火燒了的夾克。

為前白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）在特朗普接見媒體時在一旁觀望。（Getty）

逢場作戲還是真愛？

對於特朗普和梅拉尼婭之間的感情，也如同迷一樣。夫妻結婚16年，有人猜測來自斯洛文尼亞的小模特梅拉尼婭當初是傍大款，還有人猜測梅拉尼婭其實想要自由，並不想做第一夫人。

在特朗普當選後，媒體多次捕捉到特朗普牽手被拉尼婭被「打手」的畫面，看得吃瓜群眾尷尬症發作。

最尷尬的一次要數2017年5月，特朗普上任後的第一次外訪，抵達以色列後，特朗普試圖牽手，但迅速被梅拉尼婭打了回去。

這個畫面吸引了全球媒體的關注。以色列《國土報》在Twitter上直接把圖像放大，還各種慢鏡頭回放；《名利場》把這條新聞當作了頭條；英國《獨立報》還邀請肢體語言專家解讀，說這是梅拉尼婭想甩開特朗普，不想被當作孩子來對待。

那真相到底是什麼呢？陪同訪問的格里沙姆在書中寫到，事實要讓大家失望了，因為很無趣。梅拉尼婭當時不願意牽手的原因是，她認為在這樣正式的儀式上，牽手是違反外交禮節的。梅拉尼婭是一個非常遵守規則的人，而特朗普則是完全相反。有時候特朗普甚至是為了特意刺激梅拉尼婭，所以才搞出了點小動作。

傳媒多次捕捉到梅拉尼婭不願與特朗普牽手，猜測二人關係不好。（Reuters）

2017年訪問法國的時候，格里沙姆第一次近距離觀察到了這對夫婦的親密互動。當時特朗普夫婦正要給美國駐法國大使館的工作人員發表講話，當他們在後台等待入場的時候。一身紅裙的梅拉尼婭靠在特朗普身邊，特朗普正在對她低聲耳語。然後，兩人悄悄地親吻上了。

站在旁邊的格里沙姆第一次，也是唯一一次看到他們在公眾場合有如此親密的接觸。當時她非常驚訝，還用手機拍下了照片。那一刻，特朗普和梅拉尼婭看起來就是一次真正的夫妻，彼此相愛。

梅拉尼婭終於解脫了？

在特朗普競選連任失利後，吃瓜群眾又開始發揮想象力，梅拉尼婭終於解放了！

在兩人從華盛頓回到佛羅里達後，梅拉尼婭徑直走下飛機，都懶得陪特朗普作秀了。

格里沙姆在書中一個大爆料是，在11月4號美國大選夜，所有的白宮工作人員、賓客一直等到凌晨兩點甚至更晚。而此時的梅拉尼婭卻不見蹤影，任何地方都找不到她。直到格里沙姆進入到第一夫人的臥室，發現梅拉尼婭睡得正香，絲毫不受到臥室外各種叫聲和騷動的影響。

在選舉結果會決定梅拉尼婭未來四年的這一晚，她顯得異常冷靜。難道她真的不在乎選舉結果嗎？格里沙姆是這樣解釋的，四年的戰鬥，已經讓梅拉尼婭感到厭倦，她知道選舉結果並非她所能掌控的，所以她按照自己的方式，該吃吃，該睡睡。

圖為2020年12月23日，美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭從華盛頓特區白宮出發前往佛羅里達州海湖莊園度假。（Getty Images）

在特朗普選舉之夜發表講話時，梅拉尼婭甚至沒有站在丈夫的身邊，這與拜登發表勝選講話時，妻子吉爾一直站在身旁形成鮮明對比。而梅拉尼婭告訴格里沙姆:"我不站在特朗普旁邊，是因為我不需要去攙扶他。你可以想像如果我這麼做的後果嗎？"

皇后與公主

在特朗普家族的複雜關係中，還有一段關係是吃瓜群眾非常好奇的，那就是梅拉尼婭和伊萬卡的「母女」關係究竟如何？

表面上看，是歲月靜好。兩人相敬如賓，偶爾還會在社交媒體上誇讚一下對方。梅拉妮亞說自己看着伊萬卡和特朗普的其他三個孩子長大，自己就像他們的朋友，需要時她一直都在。

伊萬卡也在公開場合對梅拉妮亞讚譽有加，在她寫的書《職場女性》Women Who Work里，她說：梅拉妮亞，你是一位難以置信的母親，有着一顆金子般的心。你無私的付出你的時間和關愛，我感謝你的支持和友誼。

而真相究竟是什麼呢？格里沙姆在白宮的四年時間，親眼見證了一場後媽與公主的明爭暗鬥，精彩程度毫不亞於宮斗劇啊。

2019年6月，英國女王伊麗莎白二世宴請特朗普夫婦。官方的正式見面，按照傳統應該只有外國元首夫婦出席，之後女王再去會見他們的家人和工作人員。但是大公主夫婦根本不管這些禮節，他們明確表示，想與特朗普夫婦共同受到女王接見。因為對於伊萬卡和庫什納來說，他們的地位就如同英國的威廉王子和凱特王妃。

伊萬卡出任白宮高級顧問，不時出席國家會議。（Ivanka Trump IG圖片）

而梅拉尼婭，一個嚴格尊重規則的人，完全不接受大公主的請求。梅拉尼婭這次很堅決地告訴自己的團隊：「這不合適，女王接見的應該只有總統和我。」 雖然她沒有在特朗普面前抱怨，但是她希望自己的手下能夠幫她解決這個問題。

梅拉尼婭曾經不止一次地告訴格里沙姆：「我將成為一個討厭他孩子的b**ch， 但這不是真相。我不想再碰到這樣的問題。」

最終機智的工作人員以特朗普和梅拉尼婭直升機座位不夠，沒有讓伊萬卡和庫什納同行。他們不得不跟着大部隊，之後才趕到白金漢宮。

關於梅拉尼婭和伊萬卡之間的明爭暗鬥還有很多小故事，比如在特朗普就職典禮的時候搶佔C位，比如在入住白宮的時候爭奪地盤和預算。

有仇必報的特朗普

格里沙姆的書中，還有一個故事令人印象深刻。

特朗普與前共和黨總統競選人羅姆尼之間的仇，是眾所周知的。2016年美國總統大選前，一向溫文爾雅的羅姆尼把特朗普批得體無完膚，罵人不帶髒字的說法包括了「他缺乏當總統的氣質」、「不誠實是特朗普的標誌」、「騙子」（a con man） 「虛偽」（fake）等等。

特朗普哪裏受得了這些氣，當然是直接把羅姆尼罵回去，比如他最常用的是"失敗者" loser or failure， 他還嘲笑過羅姆尼走路像只企鵝。

羅姆尼對特朗普的批評不遺餘力。（Reuters）

在2016年特朗普贏得大選之後，有傳聞說特朗普的國務卿人選中，有羅姆尼的名字。剛開始，幾乎沒有人信以為真，直到有一天羅姆尼真的出現在了特朗普大廈。所以兩人就這樣冰釋前嫌了？並沒有，吃瓜群眾千萬別天真了。

那天下午，格里沙姆收到通知，要讓媒體準備好到特朗普大廈的餐廳進行拍攝。而特朗普選擇在他的地盤，也是紐約最好的餐廳之一（米其林三星）設宴，目的只有一個：報仇。

特朗普希望所有的媒體都能看到羅姆尼專程來到紐約，與一個他曾經稱之為騙子的人坐下來共進晚餐。

特朗普故意選擇坐在正對媒體的位置，享受着自己成為了這場晚宴的中心。而那天晚宴的第一道菜是：青蛙腿湯（小王第一次聽說這道菜，成都人都是吃干煸或者泡椒啊）格里沙姆一度懷疑，特朗普點這道菜的目的是為了故意噁心羅姆尼。因為平常只喜歡漢堡和牛排的特朗普，一般不會輕易嘗試這種菜品。

眼裏看着這一切的格里沙姆，她為羅姆尼感到難過，因為他看起來就像動物園裏的小動物，緊張而禮貌的環顧四周。

在媒體拍攝的環節結束後，格里沙姆把記者們帶到餐廳旁邊的一個房間，等特朗普結束用餐之後，再讓媒體出來。而這樣安排的目的是，當特朗普走了以後，媒體可以拍到羅姆尼獨自離開的畫面，讓他看起來很悲情。

不過在這次晚宴中，特朗普還是「假裝友好」，沒有當面告訴羅姆尼：you are fired! 而是讓羅姆尼對國務卿的職位仍然充滿希望。但事實卻是，特朗普只是一個不喜歡當面傳遞壞消息的人，並且他可以持續再折磨羅姆尼一周多時間，直到他宣佈自己真正的國務卿人選。

這些就是特朗普夫婦的一些小秘密， 如同所有的家庭和職場一樣，充滿着勾心鬥角，但也不乏外界對他們的種種誤解。但不得不說，特朗普一家都是宮斗的高手，不僅知道自己想要什麼，如何去爭取，更重要的是知道分寸，不管內部鬥爭有多激烈，但在外人面前都會保全家族的顏面。如果放在甄嬛傳中，他們應該都能堅持到大結局，甚至續集吧！

本文首刊於微信公眾號「冰汝看美國」

原標題：特朗普夫婦的這些秘密，多年以後終於找到了答案！

