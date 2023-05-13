母親節｜IKEA溫情廣告讚美父母　UNIQLO經典除了小丸子還有花師奶

5月14日是母親節，每年總有不少商家趁此節日推出創意廣告，今年宜家家居（IKEA）在外國推出的廣告，溫情地讚揚父母給孩子的懷抱總是最好，公司推出的嬰兒產品則是「第二好」，廣告成功收穫大量好評。UNIQLO今年推出的小丸子廣告也爆紅，事實上這家公司去年的母親節廣告也大受歡迎，主角是《我們這一家》的花師奶（又譯花媽）。



．IKEA廣告：我們驕傲地做第二好

創立於瑞典的IKEA今年5月在阿聯酋、卡塔爾、埃及等地推出的一系列廣告就獲得盛讚，這個宣傳計劃由Al-Futtaim IKEA（阿聯酋）與來自西班牙、德國的廣告公司合作，起名為Proudly Second Best，廣告傳遞出「父母永遠最好，我們驕傲地做第二好」的訊息。

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在其中一個推銷嬰兒床的廣告，畫面先顯示IKEA的嬰兒床，然後再出現孩子在母親懷裏熟睡的畫面，繼而展示「IKEA，驕傲地做第二好」的字句。

在另一個推銷嬰兒凳廣告，則有小朋友坐在父親腿上，父親向其餵食物的畫面，然後再出現「IKEA，驕傲地做第二好」的字句，意指最好的嬰兒凳也會輸給天下一眾爸爸。

．UNIQLO廣告：除了小丸子還有花師奶

日本UNIQLO今年趁母親節在報紙刊登以櫻桃小丸子與媽媽「說出心內話」為主題的廣告，大受好評，其實UNIQLO在前一年的2022年同樣有佳作，主角不是小丸子，而是另一知名動畫《我們這一家》的「花師奶」。

UNIQLO於2022年5月6日《讀賣新聞》的4個版面刊出廣告，在頭版的廣告面積最小，上面出現花師奶，然後她說「那個，後天、那天是什麼日子？」她意指的自然是2022年5月8日母親節。

到了第2個版面，廣告面積大一些，同樣出現花師奶，她說「母親節快到了，呀，但是不用買禮物啦。」再到第3個版面，廣告再大一些，花師奶也是說「不用了，不用了，是真的。」

到了最後的第4個版面，是全版廣告，花師奶說「母親節的禮物，不用了，真的。」

雖然花師奶連聲說不用，但這頁廣告下面寫有一段溫情文字，道出媽媽的「心聲」：「媽媽三不五時會說謊，即使累了也會說沒關係，明明什麼零食也沒吃到，卻會說已經飽了，就連母親節禮物，也會說我不需要。但是，沒有一個媽媽會忘了母親節，在心裏某個地方還是期待你說一聲謝謝，所以好好表達吧。不論什麼形式，母親一定會喜歡的，送給媽媽一個感謝。」

．KFC廣告：肯德基叔叔「爆衫」

美國KFC於2019年推出的母親節廣告也曾成為熱話，在長約1分鐘的廣告中，肯德基叔叔不是主力賣雞肉，而是「賣」他的胸肌與腹肌，一開始就撕開上衣，與其他多位猛男大跳熱舞。

最後眾人更脫剩寫有英文字的內褲，拼成字句「HOW DOES IT FEEL TO BE THE COOLEST MOM IN THE WORLD」（作為世界上最型的媽媽是什麼感受），以搏各位母親一笑。