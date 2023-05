母親節｜IKEA溫情廣告讚美父母　UNIQLO經典除了小丸子還有花師奶

5月14日是母親節,每年總有不少商家趁此節日推出創意廣告,今年宜家家居(IKEA)在外國推出的廣告,溫情地讚揚父母給孩子的懷抱總是最好,公司推出的嬰兒產品則是「第二好」,廣告成功收穫大量好評。UNIQLO今年推出的小丸子廣告也爆紅,事實上這家公司去年的母親節廣告也大受歡迎,主角是《我們這一家》的花師奶(又譯花媽)。



.IKEA廣告:我們驕傲地做第二好

創立於瑞典的IKEA今年5月在阿聯酋、卡塔爾、埃及等地推出的一系列廣告就獲得盛讚,這個宣傳計劃由Al-Futtaim IKEA(阿聯酋)與來自西班牙、德國的廣告公司合作,起名為Proudly Second Best,廣告傳遞出「父母永遠最好,我們驕傲地做第二好」的訊息。

在其中一個推銷嬰兒床的廣告,畫面先顯示IKEA的嬰兒床,然後再出現孩子在母親懷裏熟睡的畫面,繼而展示「IKEA,驕傲地做第二好」的字句。

在另一個推銷嬰兒凳廣告,則有小朋友坐在父親腿上,父親向其餵食物的畫面,然後再出現「IKEA,驕傲地做第二好」的字句,意指最好的嬰兒凳也會輸給天下一眾爸爸。

.UNIQLO廣告:除了小丸子還有花師奶

日本UNIQLO今年趁母親節在報紙刊登以櫻桃小丸子與媽媽「說出心內話」為主題的廣告,大受好評,其實UNIQLO在前一年的2022年同樣有佳作,主角不是小丸子,而是另一知名動畫《我們這一家》的「花師奶」。

UNIQLO於2022年5月6日《讀賣新聞》的4個版面刊出廣告,在頭版的廣告面積最小,上面出現花師奶,然後她說「那個,後天、那天是什麼日子?」她意指的自然是2022年5月8日母親節。

到了第2個版面,廣告面積大一些,同樣出現花師奶,她說「母親節快到了,呀,但是不用買禮物啦。」再到第3個版面,廣告再大一些,花師奶也是說「不用了,不用了,是真的。」

到了最後的第4個版面,是全版廣告,花師奶說「母親節的禮物,不用了,真的。」

雖然花師奶連聲說不用,但這頁廣告下面寫有一段溫情文字,道出媽媽的「心聲」:「媽媽三不五時會說謊,即使累了也會說沒關係,明明什麼零食也沒吃到,卻會說已經飽了,就連母親節禮物,也會說我不需要。但是,沒有一個媽媽會忘了母親節,在心裏某個地方還是期待你說一聲謝謝,所以好好表達吧。不論什麼形式,母親一定會喜歡的,送給媽媽一個感謝。」

.KFC廣告:肯德基叔叔「爆衫」

美國KFC於2019年推出的母親節廣告也曾成為熱話,在長約1分鐘的廣告中,肯德基叔叔不是主力賣雞肉,而是「賣」他的胸肌與腹肌,一開始就撕開上衣,與其他多位猛男大跳熱舞。

最後眾人更脫剩寫有英文字的內褲,拼成字句「HOW DOES IT FEEL TO BE THE COOLEST MOM IN THE WORLD」(作為世界上最型的媽媽是什麼感受),以搏各位母親一笑。