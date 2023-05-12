UNIQLO母親節廣告有洋蔥　櫻桃小丸子母女「隔空」訴衷情觸動讀者

母親節即將到來，日本服裝品牌UNIQLO繼去年以《我們這一家》的廣告掀起話題後，今年再與《櫻桃小丸子》合作，以小丸子與母親作為主角推出系列廣告。



滿版廣告吸引民眾目光，有人發現其中的小巧思後深受感動，更有人不禁落淚大讚「看完之後覺得暖暖的」。

【催淚注意】點圖放大看看小丸子與母親的對話內容翻譯及了解更多這廣告的巧妙設計：

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日本UNIQLO與知名作品《櫻桃小丸子》合作，5月10日在《朝日新聞》的報紙上刊登母親節廣告。該廣告以小丸子與母親作為主角，除了放上兩人的圖片外，還有各自想對對方說的獨白，排版看似簡單，實則富有巧思。

細心的網友可以發現，小丸子與母親的版面雖被分配在報紙的第6頁及第23頁，中間隔着許多頁數，但若將單張報紙抽開，便能發現兩個角色其實被印在同一張紙上，兩人離彼此很近，互相凝視着對方。

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設計者利用報紙的特色，將母女之間微妙的距離拿捏得恰到好處，暗示着母女之間看似疏遠，實則相當緊密的關係，讓許多讀者為之感動。

另外也有人發現，看似是個人獨白的文字，抽開報紙後便能發現另一個驚喜，原來的兩段獨白也能被解讀成兩人的對話，以細膩的安排詮釋母女情誼。

許多人看到廣告後忍不住大讚，「看到廣告的時候，我差點哭出來，每個人的心中都有位小丸子啊」、「小丸子與媽媽看似在自言自語，其實是在進行對話，看完之後覺得暖暖的」、「真的哭了，現在當媽了，有太多事要思考了」、「正因為它是報紙，才能設計出這麼厲害的廣告」。

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小丸子的獨白：「我的媽媽很容易生氣，是個急性子，很會瞎操心。我不知道她在想什麼，但在我們內心深處真的非常感謝她，雖然如此卻很難傳達給她，可能是因為我們太親近了，內心真正的想法，才會更不好意思說出口，但在我心裏，真的非常感謝媽媽。」

媽媽的獨白：「我家的孩子很會偷懶，我行我素，總是讓我操心。完全不知道她在想些什麼，常常忍不住對她生氣，但只要妳在我身邊，我就覺得非常感謝了。為什麼呢？明明平時總說個不停，但現在卻說不出口，這是非常重要的事，必須要好好告訴妳才行。」

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