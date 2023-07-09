日本英語為何是Japan而非Nippon？追溯歷史　竟與香港有關

大家有沒有想過為甚麼日本在英文中不是叫「Nippon」，而是「Japan」呢？這背後其實包含了一段十分有趣的的歷史緣由。這次就為大家介紹這個冷知識：日本在英語中叫做「Japan」由來。



日本的英文Japan與馬可波羅有關係？

「Nippon」是日本在日語中的讀法，與「Japan」截然不同，「Japan」與日本扯上關係，要先回溯到13世紀。當時的威尼斯商人馬可孛羅在他的著作《東方見聞錄》中，向歐洲世界首次披露了日本，並將其稱為「Zipangu」。這個名稱被認為是源自當時「日本」在中文的讀音。然而，這個普遍的說法，相信身為講中文的讀者應該有發現一件事情──那就是「日本」的中文發音，實際上與「Zipangu」有着相當大的差異。

事實上，「Japan」這個名稱的由來可能有着更深的文化和歷史背景。

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Japan一詞的誕生與香港澳門脫不了關係

如果我們從中西語言的關係來看，「Japan」的由來可能和16世紀的貿易有關。1543年，葡萄牙人將火槍傳入日本，而當時，許多西班牙傳教士都是經由香港和澳門來到日本。

也許講到這裏，會廣東話的朋友或許已經知道了答案，沒錯──這些去日本而經過的香港和澳門的傳教士所聽到的「日本」，並不是中文北京話的發音，而是廣東話，「日本」在廣東話中的讀音是「Yappun雅本」。由於在西班牙語中，「雅YA」和「賈JA」的發音很難區分，因此西班牙人會把用字母寫的Yappun讀成「Japan」，這可能就是「Japan」的源頭。

日本也煩惱過自己英文該取甚麼名？

事實上，日本人也對「日本」的英文該稱呼甚麼有過一些困惑與糾結，像是在日劇《韋馱天～東京奧運故事～》中就曾演出過相關的歷史事件：1912年時奧運會上，大阪固力果跑跑人的原型──當年日本代表團參賽運動員的金栗四三，他就十分堅持國名應該維持日本的漢字，而不是無法在發音上產生共感的Japan，折衷之下，當時日本代表團在奧運會的標牌上寫的是羅馬字的「NIPPON」，這也是日本在奧運會上的標牌僅此一次寫的是「NIPPON」，可以見到不同的日本人對於這個英文單字抱持的不同看法。

語言的演進代表了歷史長河

無論「Japan」的確切由來如何，這個名稱已經在國際社會中被廣泛接受，也被日本官方使用為英文名稱。但這個單字由來背後的歷史和文化面含義令人深思，也讓我們更加認識和理解身處在東亞圈的各國們儘管被國界與海洋隔開，文化與語言上卻依然彼此有着羈絆，既有趣也能窺見歷史演進的長河。

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