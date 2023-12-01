格魯吉亞19歲女睇TikTok驚見「世上另一個我」　揭父當年非法賣女

意媒11月27日稱，格魯吉亞（Georgia）一名女子2021年11月在短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）的一段影片中看到一名和自己長得一模一樣的神秘藍髮少女，後來發現對方竟是與自己失散19年的雙胞胎姊妹。



意大利《共和國報》（La Repubblica）11月27日稱，格魯吉亞第比利斯（Tbilisi）少女阿諾（Ano Sartania）在2021年11月、即她19歲時，有一名朋友傳送一段TikTok影片給她。影片中的女子染藍髮，和阿諾長得很像，友人起初以為阿諾就是片中的女子。

阿諾希望找到這名藍髮少女，她於是將影片轉發到一個Facebook群組，詢問有沒有人認識她。這名神秘藍髮少女的朋友看到阿諾的帖文後，向她提供少女的聯絡資料。

藍髮少女住在祖格迪迪（Zugdidi），名為塔科（Tako Khvitia）。阿諾和塔科透過電話聯絡，其後發現她們是雙胞胎姊妹。

阿諾說：「每個人都有自己的氣味，當我擁抱她，我有一種熟悉感覺。 然後是聲音，就好像你已知道（她）有一把怎樣的聲音。」

報道指，生母2002年6月20日在格魯吉亞Kirtskhi誕下她們。當時她們家中已有3名兄弟姊妹，而且父親一直相信這對雙胞胎不是他的親生女兒，他於是選擇將阿諾和塔科非法出售給居住在不同地方的家庭。

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