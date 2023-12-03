烏干達70歲婦人誕龍鳳胎遭伴侶拋棄：入院後再無見過

烏干達一名70歲婦人繼3年前誕下一名女嬰後，再於11月29日剖腹產下一對龍鳳胎，母子3人平安。她表示懷孕過程非常艱難，形容順利生產是個「奇蹟」；但伴侶得知她懷有雙胞胎後，竟然將她拋棄，在她入院後再未現蹤。



英國廣播公司（BBC）報道，70歲婦人薩菲娜（Safina Namukwaya）是在首都坎帕拉（Kampala）國際婦女醫院與生殖中心（WHI&FC，暫譯）利用捐贈得來的卵子及伴侶的精子，透過試管嬰兒技術產下龍鳳胎。他們在懷孕31週時提早出生，現時情況穩定。

中心對薩菲娜表示祝賀，形容此事不但是醫學上的成功，更體現「人類的精神力量和韌性」。主診醫生亦與薩菲娜拍照留念。

薩菲娜受訪時談及自己遭拋棄一事稱，「男人不喜歡聽到你懷了不止一個孩子。自我住進這裏（中心）後，我的男人再也沒有出現過。」

曾因為無子女被嘲笑

她又指，自己曾因為沒有子女而被嘲笑，所以一直想要孩子，「我照顧別人的孩子，看着他們長大，剩下我自己一個。我想知道當我老了誰會照顧我。」

女性通常在45至55歲間經歷更年期，生育能力隨之下降。現今醫學技術可將卵子從卵巢取出，在實驗室進行體外授精，再放入子宮孕育，令女性停經後仍有機會產子。

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