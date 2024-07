VIVA新歌《DTR》鼓勵女仔大膽求愛拒曖昧不明　VALC初試填Rap詞

由Ada(姜咏鑫)、Carina(李晞彤)、Macy(馬思惠)及VALC(張鈊貽)四位女生組成的女團VIVA今日(29日)推出第二首派台作品《DTR》。延續出道歌曲《Topic Killa》女生在戀愛中進取積極的一面,第二首主打歌《DTR》繼續大膽求愛,拒絕曖昧不明的感情,主動「Define the Relationship(定義關係)」,清晰確認彼此感情,向對象高呼「投身戀愛不要慌」。

除了歌曲含義,《DTR》的音樂、舞蹈編排及MV製作班底亦繼續由韓國團隊主理,錄音與練舞的時間較第一首歌更短,但舞步及節奏方面難度卻更高,對四位女生的體能挑戰極大。Ada回想當時韓國的拍攝,需在兩日內完成兩首歌的MV,雖然睡眠非常不足,過程相當辛苦,心情卻很亢奮!

排舞師Vessi of Ladybounce and Nob of Ladybounce曾與華莎 Wasa、Zico、VCHA等藝人合作。