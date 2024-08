Novel Fergus以盂蘭勝會為題演唱會詭魅登場 全場樂迷情緒⾼漲

有被喻為「HipHop詩⼈」的本地Rapper歌⼿Novel Fergus,昨晚(17/8)趁著農曆七⽉⼗四孟蘭節假亞洲國際博覽館Hall 5, 舉⾏由Live Nation Hong Kong及Yack Studio主辦的《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》,這是Novel Fergus出道以來⾸個個⼈演唱會,亦是⾹港⾸個以盂蘭節為主題的演唱會。

是次演唱會舞台設計以⼀系列⼤型裝置配合盂蘭節主題,包括陰間、地府及前世今⽣,加入Novel Fergus串連起的新舊歌曲,以多個靈幻角⾊與樂迷穿越陰陽兩地,解讀前世今⽣,經歷⼀個不平凡的故事。Novel Fergus帶領樂迷進入孟蘭勝會氛圍,先以地府遇上四⼤鬼王、⿊⽩無常和⿊羅剎作開場,唱出〈佛道說〉為演唱會揭開序幕,以及Novel Fergus⼀貫怪奇歌曲如feat. Daishin的〈⽼神仙〉、〈孫⼦兵法〉及feat. PetPetShawn & Polar G的〈長命斜〉,成功引領樂迷進入神秘之地。

及後,Novel Fergus唱出〈江湖〉,然後⼀道閃電特效及下⾬聲的襯托下⼀連串先後跟Novel Flash演繹〈打頭陣〉、〈Get it Up〉及〈板斧〉,台下樂迷隨即興奮跟隨拍⼦跳動。⽽當feat. So What的〈低調系〉及〈圓舞曲〉旋律⼀出,樂迷再度進入瘋狂狀態,前曲更令全場⼈跟隨⼆⼈打拍⼦及和唱,可⾒這⾸歌對⼀班忠粉絕不陌⽣。接連獻唱幾⾸歌之後,Novel Fergus想跟樂迷拉近距離,於是在演繹〈⿊⽔鬼〉,⾛到台下跟樂迷握⼿,現場迅即引起哄動,熱情的樂迷更跟Novel Fergus的每⼀句接唱下去,互動不絕。

揭開宿命論來到演唱會的第⼆部份,另⼀合唱嘉賓Zain現身,⼆⼈唱出〈角度〉,Zain更⼤談宗教哲學,以道出「神鬼善惡在⼈⼼」的命理,繼⽽Novel Fergus feat. DaiShin唱出〈掃地僧〉,Novel Fergus跟閣王所說的「兩世論」,道出來世因今世果報,⾔中有物。接著Novel Fergus唱出〈許願池〉,他同時跟台下樂迷發表「解脫論」,提及⼈世間的貪瞋痴、佛祖,以及紫霞仙⼦及孫悟空的前世今⽣,為⼀切故事角⾊連連相扣,似有所暗⽰。來到舞台故事的第三部份,嘉賓Juno出場演繹〈⾦剛圈〉及〈耿耿於懷〉,⽽後者曲調的⽿熟能詳,牽動全場樂迷⼤合唱,令氣氛帶入另⼀⾼潮。及後,Novel Fergus以⼀身紅⾊長裙現身,並唱出〈神話〉,他希望台下樂迷有所頓悟,坦⾔:「同朋友來睇︖又或者現場有很多段情︖」又勸戒⼤家要懂得放下。⽽站在⾼台的他,緊隨再唱出〈至尊寶〉⼀曲,明確表達孫悟空與至尊寶密不可分的宿命關係。

舞台上的故事發展,扮演「至尊寶」的Novel Fergus當聽到觀⾳勸戒:「⾃願戴上⾦光圈……」台下觀眾睇得非常投入,起哄之聲此起彼落,⽽Novel Fergus亦終於開導成為孫悟空,決定戴上⾦光圈,接受前世今⽣的宿命。此時,進入故事的第四部份,隨著⼆胡伴奏,Novel Fergus唱出新歌〈胭脂扣〉,⽽故事中再次提及的紫霞仙⼦終於現身,交待在⽔簾洞與⼩⾺騮的相遇,兩者似層相識但卻陌⽣,為故事部份作最後總結發表感⼈致辭。

Novel Fergus除下之前的隆重戲服,穿上輕便服,挑⽪地問台下樂迷:「盞鬼嗎︖」「好唔好睇︖」,並揚⾔「搞到呢件事咁靚」,要台下「俾啲掌聲」,更感謝Juno給予的啟發,以及對⼀眾義不容辭到來撐他的眾多位表演嘉賓表⽰謝意,然後跟所有出席的演出單位及台下觀眾⼤合照。

來到encore部份,Novel Fergus再次深情表⽩,透露早前⼀位以「真⾦⽩銀」買票入場的樂迷,因突然離逝不能到來表⽰難過和無奈,感到「⽣命流逝,有幸活著,精彩活著,拚命活著」,但坦⾔假若「他」在場希望跟對⽅說聲「多謝」,同時亦感謝到來⽀持的所有觀眾,最後唱出〈⽪外傷〉為演唱會劃上完美句號。

是次《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》,Novel Fergus帶領台下每位樂迷到另⼀個虛幻境界,猶如真實與奇幻之間,穿越陰陽兩地,透過西遊記道出「宿命論」,讓樂迷從歌曲反思,讓氣氛推上⾼峰。

鳴謝攝影師:@kenneviaphotography @dchantie @ratachock @sherwin_wsf

《852FES - Novel Fergus盂蘭勝會》歌單

1. 佛道說

2. ⽼神仙 ( Novel Fergus, Daishin )

3. 孫⼦兵法

4. 長命斜 (feat. PetPetShawn & Polar G)

5. 江湖

6. 打頭陣( Novel Flash)

7. Get it Up( Novel Flash)

8. 板斧 ( Novel Fergus, Novel Flash)

9. 低調系(SoWhat feat. Novel Fergus)

10. 圓舞曲( feat. SoWhat )

11. Gold Apple ( SoWhat )

12. ⿊⽔鬼

13. 莊

14. 深⽔埗

15. 角度(feat.ZAIN)

16. 掃地僧 (feat. DaiShin)

17. 粉筆

18. 許願池

19. ⾦光圈 (Juno)

20. 耿耿於懷 (Juno)

21. 神話

22. 至尊寶

23. 胭脂扣

24. ⽪外傷