美國搖滾樂隊My Chemical Romance前鼓手Bob Bryar日前被發現於田納西州家中離世,終年44歲,消息震驚大批樂迷。Bryar的遺體嚴重腐爛,疑被愛犬啃咬,警方初步調查並無外力介入痕跡,將進一步調查死因。

My Chemical Romance前鼓手Bob Bryar日前被發現於田納西州家中離世,終年44歲。(Getty Images)

據外媒報道,Bob Bryar最後一次被目擊是在11月4日,而遺體在11月28日被發現是,已經嚴重腐爛,更疑似被犬隻啃咬而導致遺體殘缺。Bob Bryar的兩隻愛犬被動物管制部門帶走,暫時未知道發現遺體的人的身份。

Bob Bryar在2004加入My Chemical Romance。(X)

Bob Bryar參與了2006年《The Black Parade》、 2010 年的《Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys》等經典專輯的製作。(X)

Bob Bryar在2004加入My Chemical Romance,接替原鼓手Matt Pelissier,參與了2006年《The Black Parade》、 2010 年的《Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys》等經典專輯的製作,這段時間亦是樂隊最爆紅的時期。可惜,Bryar在2010年疑因與其他團員爆出不和而突然宣布退團,隨後逐漸淡出幕前並轉往房地產行業發展。