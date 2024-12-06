Sica處女個唱率全場跳《咩菇咩菇fire》、Chiikawa　40路靚媽捧場

參加《全民造星IV》入行的何洛瑤（Sica），在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》，門票開賣前票價被指過高，劃分為First class $1280(地面企位)、Business Class $1080(地面企位)、Economy Class $880 (地面企位/坐位) / Economy Light $680 (坐位)，Sica曾就訂價解畫，指自己準備搞好多花臣，又表示：「我會好好努力練習對得住呢個價錢。」而現場所見，入座率都有九成，相當理想！

Sica與「小Sica」拖住手出場，跳唱《天氣之女》，為演唱會揭開序幕！

雖然之前有網民覺得票價太高，但現場所見仍有很多Fans買飛捧場！（鄧穎琪攝）

演唱會上有多位圈中好友捧場，包括P13XL 5G的許寶恆Alice、鍾卓穎Ash、葛綽瑤Yoyo、歐鎮灝George及葉振弘Marco，以及陳海寧Dee姐、吳保錡、Lolly Talk的郭曉妍Yo、劉綺婷Yanny、黃敏蕎阿妹，當然還有曾參加ViuTV《美麗40路》的Sica媽媽洪淑燕。Sica以《天氣之女》打頭陣，跟「小Sica」跳舞。而唱到《Megu Megu Fire》時，她更衝下台與Fans們「打Call」，令粉絲High爆，場面震撼。

曾參加ViuTV《美麗40路》的Sica媽媽洪淑燕都悉心打扮捧阿女場，最終由頭喊到尾。（鄧穎琪攝）

Sica唱出《經痛不及我心痛》。（鄧穎琪攝）

Sica率全場唱《Megu Megu Fire》時，全場Fans熱烈「打Call」。（鄧穎琪攝）

Sica是my little airport忠粉，她不但請得主音Selene幫手錄VO，而一向估佢唔到的Sica，突然用牧童笛演奏《My Heart will go on》，以表達「沉船」之痛，她表示自己沉船時聽很多mla歌曲，還在台上推銷mla唱片。到第三部份畫風一轉，Sica換上Rockstar皮褲及Tube Dress，挑戰高難度唱出《海底隧道》、自彈自唱日文歌《心臟を捧げよ》等，表示這首歌是帶出自己「憤怒」一面，自爆只要觸碰到她的原則，她就很易嬲。

Sica用牧童笛演奏《My Heart will go on》，以表達「沉船」之痛。（鄧穎琪攝）

Sica為演唱會苦練結他，並自彈自唱日文歌《心臟を捧げよ》。（鄧穎琪攝）

之後Marco、George、岑珈其、Win Win等好友逐個在影片中爆出她的𤓓事，更播出Sica酒醉後的片段，她更被爆「瀨……」，而去到影片最後，有位在國外的朋友說，Sica最烏龍就是以為她未能趕回香港睇她演唱會，然後鏡頭影向現場，原來這位說自己要月尾才能回港的朋友，偷偷回港畀驚喜Sica，令她當場爆喊！之後她彈結他前，又回憶起自己中學時問朋友借結他，去將軍澳文曲里的一個垃圾旁Busking，唱了王菲的《約定》等，但當時根本沒幾個人駐足收聽。

好友偷偷回港畀驚喜Sica，令她當場爆喊！（鄧穎琪攝）

Sica回憶起自己中學時問朋友借結他，去將軍澳一個垃圾旁Busking，但當時根本沒幾個人駐足收聽。（鄧穎琪攝）

接著Sica換衫與觀眾一齊唱Chiikawa的《Pajama Party Chiikawa》、NewJeans《Super Shy》及拾音社《Kiss Kiss Kiss》，叫台下觀眾跟著她的指示做動作，將氣氛推到最高峰。不過下一部分Sica就感觸表示自己，發現觀眾很喜歡她笑，覺得見到她就開心，於是無論她狀態多emo，只要一返工都會笑，但有陣子她覺得很迷失，好像已找不到當初參加《造星》的Sica，而在這時候與她合作舞台劇的梁祖堯說：「唔好放棄自己」，內心一股湧動，提醒自己想放棄時就想想當初的自己。而她就將這時期的感受寫到新歌《紙飛機的迫降奇蹟》之中，表示會繼續尋找答案。原來《再見有時》是最後一首歌，不過觀眾反應熱烈，Sica再著住睡衣、攬著公仔上台，唱出《黑玻璃》、《失落沮喪歌》等Encore曲目。

Sica換衫與觀眾一齊唱Chiikawa的《Pajama Party Chiikawa》、NewJeans《Super Shy》及拾音社《Kiss Kiss Kiss》。（鄧穎琪攝）

Fans非常熱烈，唔捨得Sica走。（鄧穎琪攝）

Sica坦言有陣子覺得很迷失，好像已找不到當初參加《造星》的自己，而在這時候與她合作舞台劇的梁祖堯說：「唔好放棄自己」，使她內心一股湧動。（鄧穎琪攝）

Encore部份，Sica著住睡衣，坐酒店行李車登場，唱出《黑玻璃》。（鄧穎琪攝）