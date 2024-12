Sica處女個唱率全場跳《咩菇咩菇fire》、Chiikawa　40路靚媽捧場

參加《全民造星IV》入行的何洛瑤(Sica),在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》,門票開賣前票價被指過高,劃分為First class $1280(地面企位)、Business Class $1080(地面企位)、Economy Class $880 (地面企位/坐位) / Economy Light $680 (坐位),Sica曾就訂價解畫,指自己準備搞好多花臣,又表示:「我會好好努力練習對得住呢個價錢。」而現場所見,入座率都有九成,相當理想!

Sica與「小Sica」拖住手出場,跳唱《天氣之女》,為演唱會揭開序幕!

雖然之前有網民覺得票價太高,但現場所見仍有很多Fans買飛捧場!(鄧穎琪攝)

演唱會上有多位圈中好友捧場,包括P13XL 5G的許寶恆Alice、鍾卓穎Ash、葛綽瑤Yoyo、歐鎮灝George及葉振弘Marco,以及陳海寧Dee姐、吳保錡、Lolly Talk的郭曉妍Yo、劉綺婷Yanny、黃敏蕎阿妹,當然還有曾參加ViuTV《美麗40路》的Sica媽媽洪淑燕。Sica以《天氣之女》打頭陣,跟「小Sica」跳舞。而唱到《Megu Megu Fire》時,她更衝下台與Fans們「打Call」,令粉絲High爆,場面震撼。

曾參加ViuTV《美麗40路》的Sica媽媽洪淑燕都悉心打扮捧阿女場,最終由頭喊到尾。(鄧穎琪攝)

Sica唱出《經痛不及我心痛》。(鄧穎琪攝)

Sica率全場唱《Megu Megu Fire》時,全場Fans熱烈「打Call」。(鄧穎琪攝)

Sica是my little airport忠粉,她不但請得主音Selene幫手錄VO,而一向估佢唔到的Sica,突然用牧童笛演奏《My Heart will go on》,以表達「沉船」之痛,她表示自己沉船時聽很多mla歌曲,還在台上推銷mla唱片。到第三部份畫風一轉,Sica換上Rockstar皮褲及Tube Dress,挑戰高難度唱出《海底隧道》、自彈自唱日文歌《心臟を捧げよ》等,表示這首歌是帶出自己「憤怒」一面,自爆只要觸碰到她的原則,她就很易嬲。

Sica用牧童笛演奏《My Heart will go on》,以表達「沉船」之痛。(鄧穎琪攝)

Sica為演唱會苦練結他,並自彈自唱日文歌《心臟を捧げよ》。(鄧穎琪攝)

之後Marco、George、岑珈其、Win Win等好友逐個在影片中爆出她的𤓓事,更播出Sica酒醉後的片段,她更被爆「瀨……」,而去到影片最後,有位在國外的朋友說,Sica最烏龍就是以為她未能趕回香港睇她演唱會,然後鏡頭影向現場,原來這位說自己要月尾才能回港的朋友,偷偷回港畀驚喜Sica,令她當場爆喊!之後她彈結他前,又回憶起自己中學時問朋友借結他,去將軍澳文曲里的一個垃圾旁Busking,唱了王菲的《約定》等,但當時根本沒幾個人駐足收聽。

好友偷偷回港畀驚喜Sica,令她當場爆喊!(鄧穎琪攝)

Sica回憶起自己中學時問朋友借結他,去將軍澳一個垃圾旁Busking,但當時根本沒幾個人駐足收聽。(鄧穎琪攝)

接著Sica換衫與觀眾一齊唱Chiikawa的《Pajama Party Chiikawa》、NewJeans《Super Shy》及拾音社《Kiss Kiss Kiss》,叫台下觀眾跟著她的指示做動作,將氣氛推到最高峰。不過下一部分Sica就感觸表示自己,發現觀眾很喜歡她笑,覺得見到她就開心,於是無論她狀態多emo,只要一返工都會笑,但有陣子她覺得很迷失,好像已找不到當初參加《造星》的Sica,而在這時候與她合作舞台劇的梁祖堯說:「唔好放棄自己」,內心一股湧動,提醒自己想放棄時就想想當初的自己。而她就將這時期的感受寫到新歌《紙飛機的迫降奇蹟》之中,表示會繼續尋找答案。原來《再見有時》是最後一首歌,不過觀眾反應熱烈,Sica再著住睡衣、攬著公仔上台,唱出《黑玻璃》、《失落沮喪歌》等Encore曲目。

Sica換衫與觀眾一齊唱Chiikawa的《Pajama Party Chiikawa》、NewJeans《Super Shy》及拾音社《Kiss Kiss Kiss》。(鄧穎琪攝)

Fans非常熱烈,唔捨得Sica走。(鄧穎琪攝)

Sica坦言有陣子覺得很迷失,好像已找不到當初參加《造星》的自己,而在這時候與她合作舞台劇的梁祖堯說:「唔好放棄自己」,使她內心一股湧動。(鄧穎琪攝)

Encore部份,Sica著住睡衣,坐酒店行李車登場,唱出《黑玻璃》。(鄧穎琪攝)