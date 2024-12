《Last Christmas》你不知道的5件事　Hit足40年竟從未奪過冠軍歌

一年容易又聖誕,又係時候聽聖誕歌應一應節。每年必播的《Last Christmas》自去年開始人氣回升,成功登上英國聖誕歌曲榜首。現在就為大家揭開關於這首播足40年的歌曲的5件事!

Wham!由george Michael及Andrew Ridgley組成。(網上圖片)

《Last Christmas》其實係慘情歌 跟聖誕節無關

《Last Christmas》由組合Wham!主唱,並在1984年12月3日發行,並由已故Wham!成員George Michael創作。不過這首歌其實跟聖誕節完全沒有關係,而是描述一對情侶分手後另覓新歡,不過在1年後的聖誕節在朋友聚會上重遇後,所有記憶浮現眼前,而實際上跟聖誕節扯上關係的只是副歌中的一句「Last Christmas」。

Andrew Ridgeley跟George Michael分屬好友,而George的離世對Andrew來說是一大打擊。(IG圖片/@andrewjohnridgeley)

靈感來自探訪George Michael的父母

另一成員Andrew Ridgeley早前接受外國傳媒訪問時,透露這首歌靈感來自兩人探訪George Michael的父母,期間George消失了好一段時間,回來後就拿着《Last Christmas》的初稿:「我們去了George的舊房間,並花了幾小時錄製電台廣告及宣傳錄音,其後他開始用還保留着的Keyboard彈了《Last Christmas》的前奏給我聽,這段美妙的旋律成就了奇蹟!」很可惜,George Michael在2016年聖誕12月25日,因心臟衰竭離世。

Sony 4K重製MV 女主角63歲都仲係咁靚

為了慶祝《Last Christmas》發行35周年,Sony Music Entertainment曾於2019年將這首經典歌的MV 4K重製。另外,不少翻看MV的歌迷都留言表示MV女主角Kathy Hill美艷動人,更令她再次爆紅。現年68歲的Kathy Hill仍為不同的品牌擔任模特兒,無論身材和樣貌都完全冇走樣。跟其他模特兒不同,Kathy似乎沒有醫美的痕跡,臉上的皺紋帶點成熟美。她在Instagram不時上載生活照,更大方穿上泳裝,展現自信的一面。

多位巨星翻唱歌曲 多次重回流行榜

這首經典歌曲在過去多年曾經被翻唱無數次,而翻唱的歌手包括Whigfield、Billie Piper、Coldplay、Kylie Minogue、Taylor Swift、Ariana Grande等國際巨星。《Last Christmas》這首歌紅透半邊天,連00後都冇可能冇聽過,這首歌由發行至今雖然銷量過二百萬,卻從來未試過登上各大流行歌曲排行榜的榜首,只在2017年,即George Michael逝世1周年登上第二位。

George Michael在2016年聖誕節離世,終年53歲。他的作品《Last Christmas》在2023年終於稱霸英國的聖誕歌曲榜,達成他創作歌曲時「要成為No.1」的理想。(Getty Images)

發行40年終稱霸英國聖誕歌曲榜

《Last Christmas》發行40年,原來一直都沒有試過奪得音樂排行榜的冠軍位置,直至去年聖誕,終於打破《All I Want For Christmas Is You》的壟斷,成為聖誕歌之冠。