香港電音｜廣東歌派對風潮回歸？Canton Disco的新意義（下）

承接上月的專欄，Canton Disco至今已發展成以播放廣東歌為主的派對代名詞，疫情後掀起第二波熱潮，派對遍地開花，Canton Disco進駐各大小場地及活動。經歷如雨後春筍的2024年，踏入新一年又會發展出怎樣的面貌﹖數天前，上月受訪的Cantomania現任主理人Fabsabs旋即公佈2025年的第一個大型Canton Disco將於農曆新年舉行，而與他合辦的單位正是本月的受訪嘉賓， Steffunn勳（下稱Steffunn）。

香港電音｜廣東歌派對風潮回歸？Canton Disco的新意義（上）

Steffunn勳。

▌昔日年度賀年派對：華語金曲喜迎春

在2010年代中期，正值本地廣東歌派對的萌芽時期。除了上月提及的Cantomania，另一個代表著第一波廣東歌派對的重要單位，便是由Steffunn與友人Shelf-Index創立的「華語金曲喜迎春」。「華語金曲喜迎春」是一個自2014年開始每逢大年初二舉辦的賀年華語歌派對，最初選址中環Backstage Live Restaurant舉行，第一年已有四、五十人參與。由於那時候流行80年代復古風，選曲上會混合外國及香港的懷舊歌曲。

2014年大年初二首個「華語金曲喜迎春」。

「我問過好多前輩，佢哋話80年代去Party係好抗拒中文歌，佢哋嗰陣20幾歲一定要聽英文歌。然後到90年代我出嚟玩都無，到千禧年代有中文歌嘅Party就係348嗰啲場（意指昔日位於彌敦道348號的348 Disco），係將慢歌都整個beat畀佢，嗰種文化我哋叫做348。」但隨住年紀漸長，Steffunn指昔日抗拒在派對聽到中文歌的前輩們，在他的派對聽到卻認為頗有趣，更異口同聲笑言「如果你喺80年代播中文歌，死得㗎喇個DJ。」

2014年華語金曲喜迎春DJ陣容。左起：DJ 9ulder、DJ Evilstick（林祥焜）、DJ Simon Ting （Shelf-Index）和DJ Stef:funn。

▌來自台灣的華語金曲之夜

隨著年月，昔日的派對禁忌得以解除，Steffunn與Shelf-Index令廣東歌得以出現在本地的正式派對中。其實早於2013年，他們已舉辦過兩場「華語金曲滿天飛的士高晚會」，靈感來自台北Legacy自2009年開始舉辦的「正宗華語金曲之夜」。Steffun的親身體驗為日後香港的Canton Disco播下種子。

2013年「華語金曲滿天飛的士高晚會」海報。

「2011定2012年去咗朋友喺台北華山Legacy Livehouse搞嘅華語金曲之夜，佢哋每一年都會搞，你會見到楊乃文、范曉萱嗰啲都喺度，好多人次次都爆，而佢哋係會打返中文歌、自己嘅台語歌。嗰件事都有個緣故就係有間我哋成日去嘅台北酒吧叫操場，佢哋去到夜晚兩三點就會播中文歌，啲人嘅反應係好高。情況就好似香港有間酒吧，成晚都唔播中文歌，去到夜晚突然間播，啲人就會有共鳴。」

「正宗華語金曲之夜」自2009年開始，每年在台北Legacy舉行。除了由DJ播放華語歌，每次踏入午夜都有神秘嘉賓現身，曾邀請過頑童MJ116、施文彬和郭書瑤等。

▌從鄭少秋的一首歌開始

在創立本地「華語金曲之夜」前，Steffunn與Shelf-Index已經常在香港接洽DJ工作，播放80年代懷舊外國歌曲。「記得有一次私人event，Shelf-Index突然打咗首中文歌，係鄭少秋嘅《鬼馬Physical》（原曲為Olivia Newton-John的《Physical》），跟住啲人就問仲有無。嗰陣時我哋用電腦，都有嘅就播咗幾首，啲人即刻high到癲啦。於事我哋就諗不如搞返個剩係打中文歌嘅party啦。」以往播下的種子終於發芽，Steffunn亦因此詢問台北Legacy的老闆舌哥，可否在香港沿用「華語金曲」作為活動名稱，對方一口答應，更提議將來兩地DJ可以合作舉辦派對。雖然至今還未成事，但屬於香港的華語金曲之夜從此誕生。

Steffunn形容最初在Backstage的派對以相熟朋友為主，但逐漸聚集一眾愛好者。2015年更邀請大AL（張武孝）客串，與現場樂隊合演三首歌曲。2016年開始「華語金曲喜迎春」便移師位於摩理臣山的老字號酒吧The Derby，派對亦變得有聲有息。「試過邀請張立基嚟，黃耀明亦都係次次都嚟，佢覺得好有趣同埋支持吓。」

2015年以「中英雙打喜迎春」作為派對名稱，邀請大AL（右3）擔任特別嘉賓與樂隊作現場演出。

▌華語金曲喜迎春的重大變革

縱使The Derby充滿情懷，其細小空間已無法容納更多人數，因此在2019年的大年初二，「華語金曲喜迎春」再次移師到另一場地，選址尖沙咀AUX。Steffunn表示這次派對出現了以往沒有的現象，成為一個重要分水嶺。「客路唔同咗，我哋發現點解突然多咗咁多後生仔，佢哋係聽Y2K年代嘅歌，甚至會有人埋嚟講佢得20歲。依次係一個革命性嘅改變，因為我哋嗰晚播少咗80年代嘅歌，開始播90年代尾至千禧年代嘅歌。」

2019年「華語金曲喜迎春」移師尖沙咀AUX舉行，參與者較以往年輕，選曲上也不再局限於80年代作品。

2019年正是筆者第一次參加「華語金曲喜迎春」，Steffunn與其他DJ播放一首又一首千禧年代金曲，現場氣份熾熱。「我嘅心態係得20歲唔會知80年代嘅嘢，追都追唔晒。但嗰啲Y2K嘢例如容祖兒、Cookies，甚至90年代尾鄭秀文嗰啲，係佢哋細個幾歲聽嘅嘢。」從選曲到心態的轉變，他充分體現出DJ需要「閱讀群眾（read the crowd）」的精神。

▌Steffunn的多重身份

擁有豐富經驗的Steffunn，在2005年開始擔任DJ。他鍾情於播放Drum n Bass，不過這類音樂較難有演出機會，後來在朋友的影響下開始選播Disco音樂，再慢慢在Disco的世界中滲入廣東歌。不過Steffunn的另一個身份，令他在目擊廣東歌派對的景象時感受更大。

Steffunn全名黃偉勳，是一位專業鼓手， 22年間遊走於主流與地下音樂之間，常於流行歌手的音樂會擔任鼓手一職。「最有趣係我播嗰啲歌平時開show係會打，容祖兒、謝霆鋒啲歌喺佢哋演唱會我要打。甚至有啲歌原裝個鼓係我錄嘅添，然後依家我就播返。」他曾向好友例如容祖兒、薛凱琪和吳雨霏等展示派對的片段，她們都對年輕觀眾在派對因自己的作品而瘋狂而感到難以置信。

Steffunn為容祖兒Eternity演唱會擔任鼓手。

即使角色轉換，但Steffunn坦言比從前更加享受。「我係用自己嘅方式去create人哋嘅creation，點樣mix都係一種creativity。我甚至覺得個創意高過打鼓打嗰首歌，我唔知點解咁講但我真係咁覺得。見到啲人嘅反應比起睇演唱會更瘋狂，我諗Disco、Rave或Clubbing嘅文化就係會令你睇演唱會都唔會咁樣跳。」

▌Canton Disco讓年輕一代理解過去的香港

Canton Disco提供了一個演唱會以外的方式讓年青一代去理解廣東歌文化，同時滿足了他們對過去的好奇心。「正如喺一啲IG account睇返香港嘅舊相，睇到個歷史會覺得好有趣，原來依個地方以前係咁嘅，我諗音樂都一樣，某啲原因令佢哋想知以前係點。聽返啲歌發現原來以前張國榮係咁嘅，Beyond係咁嘅，到後期有軟硬、LMF，甚至Y2K嘅Cookies。有啲仲在生有啲就離開咗，我諗係一種致敬同尊重。」

有一種說法是流行文化每20年一個循環，千禧年代時就會追溯80年代，20年後的今天就追溯Y2K年代，時裝如是，音樂如是。Steffunn亦有類似感受，「後生想搵返以前發生咩事，想理解就去尋。追懷舊、追Vintage就係咁，去美芝買衫、玩菲林機、聽黑膠，都係年代性想追嘅嘢，而音樂一定係，全地球都一樣。」要追逐舊潮流、舊音樂、舊影像，在網上已可隨處找到。碰巧在現實中的香港又有這類派對，便成就今天的Canton Disco。

▌廣東歌的混血基因

作為DJ，Steffunn同樣與聽眾一樣經歷這個尋舊物的過程。「Disco係一個70、80年代嘅字，而Canton Disco嘅精髓係廣東話歌。其實以前好多廣東話歌都係翻唱，依家我成日搵Citypop都唔覺意聽到有香港版。以前都幾多係日本歌嚟，有一批就係用英文歌改編，都係轉咗做廣東話。最近同蔡德才做野，佢都唔知原來有啲歌係日文歌嚟。」

昔日廣東歌的混血基因，在舞池中帶來了意想不到的效果。數年前在香港Art Basel有一位美藉華人藝術家創作裝置藝術，適逢主題是中文歌，Steffunn受邀在中環藝穗會演出。「嗰陣嘅selection係70-80年代，頂盡90。啲外國人初頭以為係普通80s Night，點知一聽係中文版嚟，就即刻走埋嚟問係咩嚟，我就解釋畀佢哋聽。」

他舉例麥當娜《Material Girl》的中文版便是葉蒨文的《200度》，播放後現場的外國人都感到很新鮮和有趣。「甚至有一個行埋嚟話好鍾意張國榮，問有無佢嘅歌，但依個外國人係完全唔識中文。令我覺得除咗電影，原來某啲廣東歌外國人都鍾意，係可以發揚光大。唯一可惜係嗰陣比較少原創歌。」

《200度》改編自麥當娜名曲《Material Girl》，收錄於葉蒨文《長夜My Love Goodnight》專輯。歌曲後來成為《Crazy Rich Asians》的電影插曲。

▌從第一波走到第二波廣東歌派對熱潮

「華語金曲喜迎春」在2019年後便停辦，在疫情步入尾聲時Steffunn亦未打算復辦，始終當時夜店的營業時間還處於不穩定狀態。「嗰陣Fabsabs就搵我話不如喺宀Club細搞啦，不過嗰陣啲Club都係時開時唔開，未有咁多人對依件事咁雀躍，所以就冷清啲，但都只係3年前。」直至2023年疫情完結，Fabsabs陸續與不同場地例如Quality Goods Club和Soho House等合作舉辦Canton Disco，Steffunn亦獲邀演出。

Steffunn與好友包括Fabsabs（左1）在中環Quality Goods Club的演出。

「嗰陣我仲問Fabsabs喺中環打中文歌得唔得㗎。」雖然Steffunn起初抱著懷疑的心態，但隨著過去一年半一場又一場的Canton Disco，他體會到Canton Disco的受眾和受歡迎程度變得前所未有的大，但同時他認為Canton Disco也有箇中學問。「打中文歌打得叻係一種學問，同DJ嘅taste有關係，所以選曲係好重要，而唔係只係好似以前348嗰種style，嗰種係我覺得唔太有趣嘅disco。」

始於10年前的Canton Disco，掀起第一波廣東歌派對熱潮；止於社會運動及疫情，然後步入後疫情的第二波熱潮。最後問到Steffunn對Canton Disco的未來願景，他說「最理想係keep住搞，唔需要太密，如果可以嘅話想搞大型啲。」闊別5年，Steffunn將再次在大年初二於Soho House舉辦Canton Disco，並聯同多年好友Fabsabs所主理的Cantomania共同籌辦。這次可能就是他心中所冀望的大型Canton Disco。

相隔5年，Steffunn再次於大年初二舉辦Canton Disco，這次更與Fabsabs主理的Cantomania聯手。