張天賦澳門騷聲沙沙患重感冒 為未盡歌手責任保護身體致歉

張天斌（MC）在澳門舉行合共五《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會，昨晚（4日）第四場，opening環節MC一口氣又唱又跳以《百萬大道》、《Overkill》及《This is MC》為個唱揭開序幕，未見異樣！但到第二部分busking分享環節，MC在與現場歌迷打招呼時，語帶沙啞鼻音有點重，隨即在台上致歉表示自己是抱恙演出，完騷前更再次抱歉未有以最好狀態演出，直言道：「好耐冇試過咁，多謝每位入場觀眾嘅支持令我捱到！」

MC患上重感冒。（大會提供）

完騷前MC再次抱歉未有以最好狀態演出。（大會提供）

患上重感冒的MC昨午彩排時已不時邊抹鼻水邊唱歌，試唱了幾首歌後隨即返後台休息，上台前再食藥以控制病情。演唱會甫開唱三首歌，觀眾發覺不了MC異樣，直至MC與昔日busking戰友Goo Chan合唱了《這裡等》後，在和現場觀眾打招呼時，MC鼻音非常重及聲音變啞，說：「先戴定一個頭盔，好抱歉好抱歉，因為我認為自己冇盡好歌手職責，冇好好keep好自己身體，幾個鐘前係超級病，而家我都係好渾渾噩噩，但無論如何都好，會用百二分精神去唱歌俾大家聽，你哋嘅歡呼聲都會幫我嘅喇叭注入呢個嘅能量。」現場觀眾即報以掌聲及叫加油。

MC開騷時仍渾渾噩噩，但演出仍具水準。（大會提供）

MC開騷時仍渾渾噩噩，但演出仍具水準。（大會提供）

往後的演唱，MC基本只是說話明顯鼻音重，慶幸唱歌未見大影響，只有在唱《隔牆有耳》及《夜曲》時有因咳延遲了入歌，但及後的《救命稻草》、《第二人格》及《小心地滑》這些高難度又要飊高音的歌曲時，MC仍然能保持高水準，直至演唱會尾段，MC才間中以手按壓魂，而原定唱《時候不早》落台握手環節，也因MC的情況需要取消，MC語帶遺憾說：「非常之抱歉，今日未必可咁近距離見大家，因為真係非常之犀厲，聲到我把聲好『聞』，為了歌迷健康同安全，抱歉我今日落唔到嚟。」

昨晚冇落台握手環節。（大會提供）

昨晚冇落台握手環節。（大會提供）

到演唱會最後一首歌《世一》，MC終於鬆一口氣，亦說出了他全晚的擔憂：「 必須再多謝每位入場觀眾！哎！幾辛苦都好，終於捱到呢到！今朝3點幾醒咗，我好耐好耐未試過咁唔舒服，必須再一次提醒大家，小心身體，保重身體！再次多謝每一位入場觀眾嘅支持，令我捱到！呀！（深深嘆氣）原來有嘢唔得都可以變得，多謝你哋！多謝大家畀咗一個「世一」嘅晚上畀我！」MC演唱會完結，整個人有點體力不支，在工作人員扶住火速回酒店，以爭取休息回復狀態應付今晚尾場。