張天賦（MC）在澳問舉行合共五場《This is MC 2 LIVE IN MACAU》 ，原定今晚（5日）演出最後一場，但因為MC身體狀況欠佳，主辦方決定取消今晚場次，延期安排再作通知。

MC演唱會取消聲明如下：

「感謝各位對《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演出的支持，MC張天賦先生於2024年年末及1月4日完成四場演唱會後，於日前感到身體不適，求診後應醫生建議需要徹底休息。MC張天賦先生本人極其希望能按原訂計劃上台演出，然而由於其身體狀況欠佳，同時為保護歌手個人身體健康，並確保能為所有入場觀眾提供優質的表演，主辦單位及藝人經紀公司經多番深入商議後，決定忍痛取消《This is MC 2 LIVE IN MACAU》 2025 年 1 月 5 日之場次，已購買1月5日場次門票的觀眾可保留原有門票，演出延期之相關資訊將於近日盡快公佈；在此，再次為延期受影響場次演唱會為觀眾帶來的不便，表達深切誠摯的歉意，如有任何查詢，可電郵至 concert@chessman.com 查詢，感謝各位的諒解。」

MC噚晚都係頂硬上演出。（大會提供）

張天賦MC身體狀況欠佳，取消今晚澳門演唱會尾場。（IG圖片）