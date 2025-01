張天賦(MC)在澳問舉行合共五場《This is MC 2 LIVE IN MACAU》 ,原定今晚(5日)演出最後一場,但因為MC身體狀況欠佳,主辦方決定取消今晚場次,延期安排再作通知。

MC演唱會取消聲明如下:

「感謝各位對《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演出的支持,MC張天賦先生於2024年年末及1月4日完成四場演唱會後,於日前感到身體不適,求診後應醫生建議需要徹底休息。MC張天賦先生本人極其希望能按原訂計劃上台演出,然而由於其身體狀況欠佳,同時為保護歌手個人身體健康,並確保能為所有入場觀眾提供優質的表演,主辦單位及藝人經紀公司經多番深入商議後,決定忍痛取消《This is MC 2 LIVE IN MACAU》 2025 年 1 月 5 日之場次,已購買1月5日場次門票的觀眾可保留原有門票,演出延期之相關資訊將於近日盡快公佈;在此,再次為延期受影響場次演唱會為觀眾帶來的不便,表達深切誠摯的歉意,如有任何查詢,可電郵至 concert@chessman.com 查詢,感謝各位的諒解。」

MC噚晚都係頂硬上演出。(大會提供)

張天賦MC身體狀況欠佳,取消今晚澳門演唱會尾場。(IG圖片)