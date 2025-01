美國60年代經典民謠組合Peter, Paul and Mary的成員Peter Yarrow,昨日(7日)於紐約寓所離世,享年86歲。

Peter Yarrow昨日因病離世,享年86歲。(Getty Images)

Peter, Paul and Mary是美國60年代經典民謠組合。(網上圖片)

據外媒報道,其發言人表示Peter四年前患上膀胱癌,而Peter的女兒有發聲明宣布父親的死訊。她形容父親是「無畏的龍」:「全世界都知道Peter Yarrow是一位標誌性的民歌活躍家,但這位傳奇人物的背後正如他的歌詞所暗示的那樣慷慨、富有創造力、熱情、俏皮和有智慧的。」除了Peter之外,Peter,Paul and Mary女成員Mary Travers於2009年亦因血癌病逝,目前只剩下87歲的Paul Stookey。

Peter, Paul and Mary成立於1961年,有不少歌曲都全球爆紅。(VCG)

Peter, Paul and Mary於1961年成立,創作過無數經典民謠,例如《Puff the Magic Dragon》、《The Great Mandala》、《Leaving On A Jet Plane》等。