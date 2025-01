何超夥黃貫中LMF英國開騷　Paul︰讓他們Feel到家鄉親切感

由何超領軍,史無前例地集結了香港的搖滾精英黃貫中、LMF、24味及她的樂隊Josie and the Uni Boys,在2月27日倫敦indigo at O2舉行名為《Dragon Rock》的搖滾騷,被譽為香港音樂人在倫敦舉行最具能量最具爆炸性的一次音樂會,當中不但見證四個單位多年來的共同理念,其中何超與阿Paul黃貫中,更是亦師亦友,友誼跨越20年。何超說要像過江龍般令外國知道香港也有很出色的搖滾樂,阿Paul則說︰「要為在英國的香港人帶來家鄉的感覺。」

黃貫中、LMF、24味及她的樂隊Josie and the Uni Boys,在2月27日倫敦indigo at O2舉行名為《Dragon Rock》的搖滾騷。(《Dragon Rock》海報)

這次英國之行,對阿Paul來說意義重大︰「我是第一次來英國開騷,亦是第一次這麼多搖滾單位一齊去,我知有很多香港人在那邊,我希望把以前香港的感覺帶給他們,能讓他們feel到家鄉的親切感,這對我來說特別有意義。」

何超則希望音樂會能像Dragon Rock的名字一樣,做到像香港過江龍一樣︰「我希望有多些英國甚是歐洲的樂迷來觀看,好讓我們的歌聲及音樂,令大家知道香港也有很好的搖滾樂。」

何超與阿Paul黃貫中亦師亦友,友誼跨越20年。(何超IG圖片)

去年何超赴腳傷都要去撐黃貫中的畫展。(何超IG圖片)

阿Paul更事先張揚為了這個音樂會,會特別挑選些很適合給英國港人聽的歌,回憶秒殺全場。Paul說︰「我會玩些很久沒有玩過的歌,希望能喚起大家的回憶。」其實何超與阿Paul也深受80年代的英倫文化影響,阿Paul說:「香港曾經長久以來是英國的殖民地,我們很多文化都來自英國,尤其是我們這代玩搖滾的,很多都是聽英國音樂長大,英國對我們玩搖滾的影響深遠,所以作為香港樂隊,特別希望能夠到英國來表演。」