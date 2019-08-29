【緣來自昨天】《Hey Jude》涉納粹主義？　一文睇晒背後故事！

電影《緣來自昨天》上星期在香港上映，戲中大量向傳奇樂隊Beatles經典金曲致敬的彩蛋，即使劇情一般，Beatles的死忠也會覺得足矣。戲中不乏搞笑位，正如大家在預告所見，Ed Sheeran建議男主角Himesh Patel將《Hey Jude》改成《Hey Dude》，這對白令人哭笑不得，難怪戲中Himesh Patel也反問一句：「Are you sure?(你認真？)」 不過，除了這個笑位以外，《Hey Jude》背後的故事你又知多少？原來這首經典金曲曾險犯種族歧視問題，等Paul McCartney親身解畫。

《緣來自昨天》中，Ed Sheeran叫男主角將《Hey Jude》改成《Hey Dude》令觀眾哭笑不得，但原來這首金曲背後曾險犯種族歧視問題。(電影劇照)

Beatles現存成員之一Paul McCartney在一次訪問中，解構《Hey Jude》背後的故事。1968年John Lennon與第一任妻子Cynthia離婚，當時他們的兒子Julian只得5歲，所以Paul McCartney同年便寫下《Hey Jude》希望安慰並鼓勵Julian，原本的歌詞是：「Hey Jules , don’t make it bad.」(Jules為Julian的縮寫)

不過Paul McCartney喜歡「Jude」這個名字，所以順理成章歌名改為《Hey Jude》。本應是溫暖人心的一首歌，豈料歌曲推出不久，Paul McCartney收到一通電話怒斥歌名種族歧視，令他大惑不解。

《Hey Jude》這首傳世金曲推出當年竟惹種族歧視問題？就連Paul McCartney也大惑不解。(gettyimages圖片)

點擊睇Beatles珍貴相片！(按圖放大)

+ 2

《Hey Jude》推出時，Paul McCartney收到一名猶太人的電話，怒斥他歌曲種族歧視，冒犯猶太人。(gettyimages圖片) 事後Paul McCartney發現，原來「Jude」一詞是冒犯猶太人的字眼，因為在希特拉領導納粹黨的年代，德語「Juden Raus」是「Jews Out(猶太人滾)」的意思，所以《Hey Jude》一出令那位猶太人反感。但Paul McCartney在創作時完全不知道兩者的關連，單純是喜歡Jude這個名字而已，想不到會產生如此嚴重的誤會。 今日回想起，Paul McCartney笑言：「好彩最後冇人嚟打我。」而且這首歌是他演唱會的「鐵膽」，因為每次這首歌響起，他感受到觀眾團結在一起：「今時今日，人與人因為政治及各種原因變得疏離，所以能夠見到他們團結在一起是非常美滿的事！」