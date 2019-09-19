RM特輯唱《Speechless》嚇窒Apink　「佢」曾經係百萬銷量歌神！

韓國長壽綜藝節目《Running Man》（런닝맨）從2010年3月啟播，即使經歷數次核心成員變動，亦不影響他們的好交情，就像光洙和已退出的宋仲基私下更是換帖好兄弟。為了答謝觀眾的支持，節目組在長達100多天的籌備工作下，推出一連三集的《Running Man 9周年特輯：粉絲見面會》，而一直以力量和體力而得到「能力者」稱號的金鍾國（김종국），重拾歌手本職，帶來Naomi Scoff為迪士尼真人《阿拉丁》電影主唱的《Speechless》，讓嘉賓Nucksal和Code Kunst也不禁感嘆：「為甚麼這樣的美聲會存在於這麼粗獷的身體裏？」

金鍾國版《Speechless》充滿驚喜！（RM節目截圖）

很多新生代的韓迷對金鍾國的認識源於綜藝節目，其實他早於1995年以組合Turbo出道，因為聲線獨特，加上擁有乾淨渾厚的中高音域，讓他在團體中負責主唱部份，而且當時的專輯在亞洲地區銷量每張達100萬。時隔多年，他在RM特輯節目中回到歌手身份，甫開口唱出第一句，已讓現場觀眾驚呼，現場以弦樂伴奏，到副歌的高音爆發，也讓粉絲感嘆：「雖然我知道他很有實力，但聽歌後仍然被震驚到！」mu:fully、創作組合樂童音樂家成員李秀賢及前韓國元祖女團S.E.S成員Bada也有翻唱過《Speechless》，但這些女歌手都是韓國樂壇中有名的高音擔當，對於金鍾國能消化女聲音調，讓《Running Man》家族成員都在後台認證：「歌手出身，果然是有差！」而皇牌主持劉在錫也大讚：「真的唱的好好！」

金鍾國距離上一張個人專輯《Journey Home》發行已7年，雖然偶爾會推出單曲，但近年一直把事業重心投放於綜藝，所以今次見面會舞台重操舊業時，在穩穩的台風下壓下緊張，直至最後才露出放下心頭大石的一笑：「你們的呼歡聲都快把伴奏聲蓋掉，真的很感謝大家！」又透露了選曲玄機：「因為《Running Man》有很多年輕的觀眾，所以特別為大家挑選這首很多人喜歡的電影主題曲，還可以吧？」現場觀眾以熱烈的歡呼聲和掌聲作肯定回應。

聽到Apink成員個個都目瞪口呆。（RM節目截圖）

其實，金鍾國在結束Turbo活動後，亦有以solo歌手身份出道，更成功以《討人喜歡》成功得到三大電視台MBC、SBS及Mnet的音樂節目1位，更是韓國樂壇史上唯二Solo歌手三冠王之一。近年亦有參與《隱藏歌手》的節目錄製，在兩輪淘汰賽中分別獲得0票及1票淘汰票，為當時開播來來獲得最少淘汰票的挑戰者。雖然唱功實力得到獎項認證，但無奈在韓風idol當道下，卻仍只能繼續等待時機。