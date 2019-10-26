【最後的戰役】以非樂器聲音入曲創新大膽　周杰倫反戰愛和平

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聽周杰倫的歌曲無論聽多少遍都不會厭膩，近年他的創作被批評「冇貨賣」，愛倫心切的我亦已經為其辯解過，可是歌曲耐聽程度和那種撼動人心的力量，不能否認的是周杰倫新作已經失去了「無與倫比」那個時候的魅力了。這或許受聽眾念舊、懷舊情緒影響，然而創作的心境與做出來的作品環環相扣，這是每個創作人都應理解到的事實，現在新作沒那麼震撼，比較難引起共鳴也是普遍人認同的事實。

近日比較喜歡循環播放的一支曲叫《最後的戰役》，有傳言說這是他寫給好友劉耕宏的兄弟打氣之歌，可是卻翻不到可靠的資料來源證實，那我只把這首歌當成反戰歌曲來說囉。

這首歌利用槍擊聲和爆破聲作引領，然後才奏起樂器，其異工同曲之妙跟《一路向北》起首用車的引擎飆車聲，然後才響起前奏是一樣的，其實這樣的搭配製樂非常新穎，音樂（樂器或五線譜等等）以外的聲音其實也是能夠組成好音樂的元素之一；歌曲旋律輕快，但是搭配上淡淡哀傷的詞，這也是《最後的戰役》優秀之處。

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這支歌曲除了非常明顯的「可是你那件染血佈滿彈孔的軍外套」、「部隊棄守陣地你堅持要我也離去」、「淚水在戰壕裡決了堤」的歌詞，配合MV的製作展現出反戰、渴求和平的訊息以外，還可以擬作對人生的比喻解讀。畢竟，我們常常會看到比喻例如「職場如戰場」、「商場如戰場」、「人生就是一場戰爭」之類，這首歌背後或許也有類似的暗喻呢。

這首歌利用槍擊聲和爆破聲作引領。（MV截圖）

例如有些事無傷大雅，孩提時代什麼都好，「兒時沙雕的城堡毀壞了重新蓋就好」，那種單純的心，只是人長大了以後就變得執着，而且明白到有些事不是「重新來過」就可以。尚未長大成人，什麼都總是美好的，「在硝煙中想起冰棒汽水的味道／和那些無所事事一整個夏天的年少」，可是，這種美好在如今年代已經不再了，聽着十多年前周董的歌曲，徒添一份感歎。

「有些事真的／來不及／回不去」。（MV截圖）

比較多人有共鳴的一句，是「有些事真的／來不及／回不去」，或者人要經歷很多個寒暑，才明白到，才會後悔，以往有些事，以往有些話，來不及修補，也回不去挽救。我們只能硬着頭皮一直走下去，順着時局，跟着命運牽線去走，反戰與愛和平，也絕不能嘴上說說罷了，知行合一地去做些建樹，有時候不是逃避、忍讓又或者行綏靖政策，就能夠避免戰亂人禍，到底該如何令世界更趨和平、美好，這是如今世代需要思考的一大問題。

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作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「周杰倫──最後的戰役：撼動人心的反戰歌曲」​】

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