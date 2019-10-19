李玖哲演唱會騷肌任摸唔嬲　突然情緒失控爆喊：男人很賤

金曲歌王李玖哲出道16年，日前舉辦《隱形動物》演唱會，斥資千萬台幣打造，場滿9成；李玖哲首度破蛋壓力超大，3天睡不好又瘦了1.5公斤，而向來情感豐富的他，聯1時間興奮直呼2次「小巨蛋」，透露過去都是在台下，這次在台上聽到粉絲尖叫，他說：「我非常的感動。」講完轉過身哽咽落下男兒淚，不忘自虧：「我原本想撑到最後。」而台下爸媽與老婆相馬茜也跟著拭淚，場面讓人動容。

李玖哲身穿英倫紳士白西裝，一開場演唱《脫單》、我很假》和《Someone Like You》，以深情渾厚的嗓音，為演唱會揭開序幕，讓人聽得如痴如醉。他在演唱《圍牆》前，一一點名台下出席的藝人朋友，表達謝意，然後說「很謝謝有個人為我寫這首歌，讓我們歡迎JJ。」回頭卻沒半人，搞笑整粉絲，展現可愛個性。而平常勤於健身的他，演唱會也特別安排健身秀的橋段，他大方脫掉上衣，展露好身材，引起台下粉絲尖叫連連。

金曲歌王李玖哲首度破蛋，頻頻哽咽落淚，展現真性情。（IG@nickyleenickylee）

他台下的爸爸也獻唱韓文歌，惹得李玖哲淚眼汪汪，而後他感性說：「我一直以來都沒有送過相馬茜禮物，我朋友說那妳就唱首歌給她。」台上獻唱《Now And Forever》，相馬茜台下落淚回說：「謝謝！」李玖哲又哭到唱不下去，而後他說：「男人很賤，本來想說只唱這首歌給妳，但我後來很多朋友結婚 我就把這首歌唱給他們聽 I’m sorry。」惹得太座笑中帶淚，他也打趣：「接下來我也還不知道我會哭幾次。」

李玖哲開唱家人全台下力挺，右起老婆相馬茜、媽媽、爸爸和弟弟。（聯合報／葉信菉攝）

嘉賓則請到金曲歌后徐佳瑩擔任，2人因參加《蒙面歌手》結緣，在李玖哲唱跳演唱〈你懂個屁〉後，脫掉上衣，突然有一隻手出現撫摸他的腹肌，鏡頭一轉「手的主人」就是徐佳瑩，徐佳瑩開心說：「我心跳好快，第一次當嘉賓有這種福利，他汗整個噴到我臉上。」李玖哲也笑回：「妳先等一下，我穿個衣服，因為我老婆在這邊。」還打趣現在不敢看下老婆座位區，2人台上首度同框合唱〈你敢不敢〉。

李玖哲首度破蛋，大方讓嘉賓徐佳瑩摸肌肌。（聯合報／葉信菉攝）

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